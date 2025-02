Sanremo 2025: Pagelle e Resoconto della Prima Serata

Sanremo 2025 prima serata. Riassunto della serata d’apertura del 75° Festival della Canzone Italiana.

I 29 cantanti in gara presentano per la prima volta il loro brano in gara e saranno votati dalla giuria della sala stampa, tv e web.

Antonella Clerici e Gerry Scotti sono i co-conduttori di Carlo Conti.

Oriana Meo, Anna Ida Cortese, Lorenza Ferraro, Alessandro Genovese, Adrian Caporrella e Alberto Muraro della Redazione di All Music Italia voteranno per la classifica della Redazione.

Il direttore Massimiliano Longo non parteciperà alle pagelle della Redazione, poiché esprimerà il suo voto come membro della sala stampa. Come richiesto dalla Rai, il voto dovrà rimanere segreto almeno fino alla fine del Festival. Come ogni anno, il Direttore pubblicherà poi sui suoi social, in totale trasparenza, i voti assegnati.

La serata si apre con il ricordo di Ezio Bosso e l’ingresso sul palco di Carlo Conti.

Gaia apre la gara con Chiamo io chiami tu a cui segue Francesco Gabbani con Viva la vita e fa l’ingresso sul palco Gerry Scotti che ringrazia Conti per averlo invitato, è quindi il turno di Rkomi con Il ritmo delle cose.

Conti e Scotti ricordano due colonne del Festival Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Noemi con Se t’innamori muori, è il momento di Antonella Clerici e del ricordo commosso di Fabrizio Frizzi.

Riprende la gara con Irama con Lentamente, i Coma_Cose con Cuoricini, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola con la prima standing ovation di quest’anno, segue Marcella Bella con Pelle diamante e Achille Lauro con Incoscenti giovani,

E’ il momento delle ospiti Noa e Mira Awad che cantano Imagine precedute da un video messaggio di Papa Francesco, per loro standing ovation.

Si torna alla gara con Giorgia con La cura per me standing ovation anche per lei, seguono Willie Peyote con Grazie ma no grazie e Rose Villain con Fuorilegge.

Jovanotti, il primo ospite italiano, canta Ombellico del mondo, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, I love you baby e A te. Con lui sul palco anche Gianmarco Tamberi che promette di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Chiude la sua esibizione cantando Un mondo a parte.

Articolo in aggiornamento

