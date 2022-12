Sanremo 2023: Ariete in gara al Festival con Mare di Guai

Sanremo 2023 Ariete Mare di Guai testo e significato del brano che vede il debutto della cantautrice indie sul palco dell’Ariston.

Sono felicissima di essere in gara a Sanremo per la prima volta, mi rende carica e motivata, non vedo l’ora di cominciare. Ho sempre amato le nuove sfide e questa è di quelle che non si dimenticano.