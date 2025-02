Noemi a Sanremo 2025: “La nostalgia ci porta sempre a casa, è come un maglione caldo d’inverno”

Durante la conferenza stampa, Noemi ha condiviso riflessioni profonde sulla sua musica, sulle emozioni che la guidano e sull’importanza di vivere pienamente. Il 28 febbraio uscirà il suo nuovo disco, Nostalgia, un album che, come ha raccontato, si radica nel suo sentire più intimo:

La nostalgia ci porta sempre a casa, ai ricordi che ci fanno ricordare chi siamo. È come un maglione caldo d’inverno che ti fa sentire a posto, coccolato.

Uno dei temi più toccanti emersi nella conversazione è stato il coraggio di restare nelle situazioni, di non fuggire dalle emozioni. Viviamo in un’epoca in cui spesso ci viene detto che la cosa più semplice da fare è andarsene quando una relazione, un progetto o una situazione diventano difficili. Tuttavia, Noemi ha voluto sottolineare l’importanza di affrontare le difficoltà con determinazione e passione, senza paura di esporsi e di essere vulnerabili.

Se sto qua ti stringerei fino ad odiarti, ma lo so dichiara nella canzone.

Questa frase racchiude il senso del vivere intensamente le relazioni e le esperienze. Restare non significa sopportare passivamente, ma avere il coraggio di affrontare le emozioni nella loro interezza, accettando anche le parti più difficili e contrastanti. Spesso, è proprio attraverso la resistenza e la dedizione che si costruiscono legami più profondi e significativi, sia con gli altri che con se stessi.

Noemi ha spiegato come questa filosofia si rifletta anche nella sua carriera: rimanere fedele alla propria visione artistica e dare tutto sul palco, nonostante le difficoltà, è ciò che la motiva a continuare a crescere e a esprimere la propria autenticità.

Quando le è stato chiesto se si fida facilmente delle persone, Noemi ha ammesso:

Io sono una persona che per fidarsi ci mette tanto. Ma ci sono momenti in cui capisci che è fondamentale buttarsi.

Il palco rimane il luogo in cui si sente più libera, più vera, perché lì riesce a spogliarsi di ogni corazza.

Il Messaggio ai Giovani: Non Temete il Contatto

Noemi ha voluto lasciare un messaggio ai giovani, parlando dell’isolamento sociale causato dall’era digitale:

L’altro in questo momento ci dà fastidio. Non dobbiamo perdere la nostra dimensione umana. Siamo animali di gruppo.

Prima di concludere la conferenza, Noemi ha lasciato un regalo ai presenti: