Massimo Ranieri: dopo Sanremo 2025 la storia continua con un nuovo album

L’11 febbraio Massimo Ranieri torna in gara al Festival di Sanremo e, subito dopo la partecipazione del 2025, il cantante e attore, lancerà un nuovo album intitolato Tra le mani… le mie canzoni.

Quella del 2025 sarà per Massimo Ranieri l’ottava partecipazione in gara al Festival di Sanremo. Ad oggi conta una vittoria.

Massimo Ranieri: le partecipazioni a Sanremo

1968 – Da bambino – 7°

– Da bambino – 7° 1969 – Quando l’amore diventa poesia – 10°

– Quando l’amore diventa poesia – 10° 1988 – Perdere l’amore – 1° (Big)

– Perdere l’amore – (Big) 1992 – Ti penso – 5° (Campioni)

– Ti penso – 5° (Campioni) 1995 – La vestaglia – 15° (Campioni)

– La vestaglia – 15° (Campioni) 1997 – Ti parlerò d’amore – finalista (Campioni)

– Ti parlerò d’amore – finalista (Campioni) 2022 – Lettera al di là del mare – 8° (BIG)

– Lettera al di là del mare – 8° (BIG) 2025 – Tra le mani mani un cuore

Nel 2022, Ranieri ha anche ottenuto il Premio della Critica “Mia Martini” con Lettera di là dal mare.

Massimo ranieri, il nuovo album

In occasione della sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, Massimo Ranieri pubblicherà Tra le mani… le mie canzoni, una raccolta speciale in 2 CD che includerà anche il brano in gara nel 2025. L’album sarà disponibile dal 14 febbraio per Nar International con distribuzione ADA/Warner.

Tracklist di “Tra le mani… le mie canzoni”

Disco 1

Tra le mani un cuore (Sanremo 2025) Vent’anni Mi troverai Ti penso Tutte le mie leggerezze La vestaglia Erba di casa mia Rose rosse Perdere l’amore Se bruciasse la città Lettera di là dal mare

Disco 2