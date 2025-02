Irama a Sanremo 2025: “Vedo ragazzi in gara super scoraggiati o insultati, anche fisicamente, dai giornalisti”

Irama: a Sanremo 2025 annuncia San Siro 2026.

Irama è in gara a Sanremo 2025 con il brano Lentamente. Il cantautore oggi pomeriggio ha annunciato il suo primo concerto in uno stadio: l’11 giugno 2026 salirà sul palco di San Siro.

“Abbiamo appena finito di fare un’esibizione live in Piazza San Siro, quindi la benedizione di un San Siro ce l’abbiamo avuta,” ha raccontato. “Per me non è un arrivo, ma un inizio.”

Oltre alla data evento del 2026, Irama aveva già fissato due date nei palazzetti di Milano, un concerto a Roma e uno all’Arena di Verona in ottobre.

Poi parla della canzone in gara al Festival:

È una canzone che tengo molto, è una canzone che mi piaceva, innanzitutto, che avevo piacere di raccontare su questo palco e spero arrivi alle persone e piaccia. Questa canzone racconta un amore che si consuma lentamente da ambedue le parti e il video raffigura una guerra che viene interrotta da questo amore. In questo periodo storico così forte, mi piaceva lanciare questo messaggio e sono molto felice, spero arrivi alle persone.

Durante l’incontro con i giornalisti, Irama ha anche riflettuto sulla sua crescita artistica (da Maria De Filippi a oggi) e personale: “Sto crescendo, non solo a livello anagrafico, ma anche personale. Sono felice della famiglia musicale che si sta allargando. Sul palco c’è un’energia vera con il pubblico, e se non fosse così, la gente non verrebbe ai concerti.”

Non è mancato un intervento deciso contro il trattamento riservato ai giovani artisti: “Vedo ragazzi in gara super scoraggiati o insultati, anche fisicamente. Nascondersi dietro una testata giornalistica per fare cyberbullismo e poi pubblicare un articolo contro il cyberbullismo è ipocrisia. Dobbiamo incentivare i giovani, non abbatterli.”

Sul suo percorso, Irama si definisce un diesel più che una meteora: “Mi ricordo quando da ragazzino mi scrissero che ero una meteora, nonostante avessi già due singoli disco d’oro. Ma io avanzo piano piano, costruisco lentamente. Speriamo di rivederci tra qualche anno per un caffè e ricordarci di questo percorso.”

