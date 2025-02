Gaia a Sanremo 2025 continua a martellare: la ripetizione rappresenta l’incertezza

Gaia è tornata sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano Chiamo io, chiami tu. E’ una riflessione personale sulla difficoltà di prendere decisioni e sul “limbo infernale” in cui spesso ci troviamo. Durante la conferenza stampa, la cantante ha parlato della sua nuova canzone, rivelando alcune sfumature del suo processo creativo e dei suoi stati d’animo.

«Il brano ha una struttura incalzante e ballabile, ma, se ascoltato con attenzione, può essere visto come una riflessione sul non riuscire a prendere una decisione e sull’attesa, quasi un gioco di “chi chiama prima”», ha spiegato Gaia. Il riff martellante, che caratterizza sia Sesso e samba, sia Chiamo io, chiami tu, per l’ascoltatore ha un ritmo quasi ossessivo:

La ripetizione, quasi fino allo sfinimento, rappresenta proprio questo stato di incertezza e indecisione che ci accompagna a volte.

Gaia ha parlato anche del suo percorso artistico, che è cresciuto dopo il grande successo della hit estiva Sesso e samba. Nonostante il timore di restare schiacciata dall’etichetta di “cantante da tormentone“, ha sottolineato che la musica è il suo spazio di libertà:

Non mi dispiace essere etichettata, anzi, credo che ogni parte di me, dal lato più pop al più ricercato, debba essere celebrata.

L’artista ha anche riflettuto sulla fusione delle sue “anime”: quella brasiliana e quella emiliana. Sesso e samba aveva sicuramente un’impronta più esotica, ma Chiamo io, chiami tu rappresenta meglio l’evoluzione della cantante:

Credo che questa canzone sia perfetta per Sanremo, è un buon punto di partenza per il mio nuovo percorso musicale.

I due brani sono stati scritti dallo stesso team: Zef e Davide Petrella: “Squadra che vince non si cambia“.

Alla fine dell’estate mi è arrivata un’idea e ho mandato il provino a Zef e Petrella. Ho alzato il telefono per dire i ragazzi: “Ok, becchiamoci in studio e mettiamoci veramente mano per trovare un’identità al brano”.

Gaia: Progetti per il futuro

Dopo il Festival di Sanremo 2025, Gaia pubblicherà il nuovo album. Rosa dei venti uscirà il 21 marzo e segnerà un capitolo importante della sua carriera.

Questo disco segna un cambiamento. Volevo fare un patto d’alleanza con l’Italia, raccontando un progetto quasi interamente in italiano, ma non mancheranno i rimandi al Brasile.

ha detto, anticipando anche una serie di collaborazioni.

Gaia Chiamo io, chiami tu: testo e significato.