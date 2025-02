Gaia: dopo Sanremo 2025 arriva “Rosa dei venti”, un album che alterna brani introspettivi a pezzi energici

Gaia annuncia il nuovo album in uscita a marzo 2025, Rosa dei Venti.

La cantautrice torna in gara dopo il debutto nel 2021. Al 75° Festival di Sanremo Gaia con il brano Chiamo io chiami tu, canzone che rappresenta il primo passo verso Rosa dei Venti. Con questa canzone, Gaia esplora il limbo dell’indecisione, quei dubbi che spesso ci allontanano dal nostro istinto più profondo. Il pezzo si presenta leggero e ballabile, ma con un sottotesto che emerge a un ascolto più attento.

Il ritorno live

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, Gaia tornerà dal vivo con un concerto evento al Fabrique di Milano il 7 maggio 2025, prodotto da Vivo Concerti.

Il 2024 è stato un anno di grandi successi per Gaia. Dopo il singolo Tokyo, primo in radio, e il brano manifesto Dea Saffica, ha dominato le classifiche estive con Sesso e Samba, la collaborazione con Tony Effe certificata 4 volte Platino e rimasta per 12 settimane consecutive al primo posto della classifica FIMI.

Il nuovo album di gaia, rosa dei venti

Rosa dei Venti, disponibile dal 21 marzo 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy, rappresenta un viaggio nei suoi vent’anni, un’età sospesa tra incertezze e cambiamenti, guidata da forze invisibili come i venti che soffiano e plasmano il percorso. Un album intimo e istintivo, in cui Gaia alterna brani più introspettivi a pezzi energici, seguendo il flusso naturale delle emozioni.

Ad oggi la cantautrice ha pubblicato un EP nel 2018, subito dopo la partecipazione a X Factor, e due album. Nuova genesi nel 2020, dopo la vittoria ad Amici, e Alma nel 2021.