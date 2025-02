Sanremo 2025: le iniziative degli artisti durante il Festival

Fuori Festival Sanremo 2025, la gara canora più famosa d’Italia non è solo palco e canzoni, ma anche esperienze immersive che permettono agli artisti di entrare in contatto diretto con il pubblico. Durante la settimana del Festival, diversi spazi speciali sono stati allestiti in città, trasformandola in un vero e proprio hub creativo e culturale.

Queste iniziative prendono vita da un po’ di anni, da quando Marco Mengoni ha allestito il Lido Mengoni dove accoglieva fan e giornalisti a fine festival.

Ma vediamo cosa hanno pensato gli artisti:

Fuori Festival Sanremo 2025

Achille Lauro – “Incoscienti Giovani”

Il progetto Incoscienti Giovani prende vita a Sanremo con R.M. Confidential, uno spazio esclusivo dove Achille Lauro accoglierà amici e ospiti in un ambiente unico, interamente dedicato alla musica. Un luogo di incontro e condivisione, dove l’arte sonora sarà protagonista assoluta.

Clara – “Febbre”

Per tutta la durata del Festival, Clara darà vita alla Farmacia dell’Amore, uno spazio pensato per il benessere emotivo e la cura di sé. Qui, ogni giorno, sarà disponibile uno sportello d’ascolto gratuito con una psicologa, aperto a chiunque voglia confrontarsi su tematiche legate alle emozioni, alle relazioni e alla salute mentale, un argomento particolarmente caro all’artista. Inoltre, insieme a MySecretCase, media partner dell’iniziativa, verranno affrontati temi di educazione affettiva e sessuale attraverso incontri, momenti di dialogo e la realizzazione di un podcast.

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Con Stanza Fiorita LEGO®, Francesca Michielin celebra l’amore in ogni sua forma. In questo spazio suggestivo, immerso in un’esplosione di fiori LEGO, la cantante raccoglierà e leggerà le dediche ricevute, trasformandole in un racconto collettivo sulle connessioni autentiche. Un’esperienza creativa e simbolica per San Valentino, dove ogni fiore rappresenta un sentimento destinato a non appassire mai.

