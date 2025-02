Francesca Michielin: il mio corpo vuole riprendersi il suo spazio. Fango in paradiso è molto viscerale.

Francesca Michelin è tornata al Festival di Sanremo 2025 con il brano Fango in paradiso che rappresenta un viaggio personale di rinascita e di accettazione delle imperfezioni. Nonostante un anno difficile, segnato da problemi di salute, l’artista ha scelto di salire sul palco dell’Ariston con un brano viscerale, autobiografico a cui è molto legata.

Per me cantare all’Ariston è un grande dono.

La canzone è scritta interamente da Francesca con il supporto degli autori Alessandro Raina e Davide Simonetta.

Si tratta di una canzone d’amore con un testo insolito per le figure scelte: “Fango in Paradiso” rappresenta l’idea di perfezione nell’imperfezione, un concetto che per Francesca è un richiamo alla bellezza dell’umanità. Il brano, eseguito dal vivo con l’orchestra, ha trovato il suo spazio ideale, e l’artista ha voluto metterci tutto se stessa, “con tutte le viscere“, come ha raccontato con emozione.

La ricerca della perfezione mi ha fatto vivere a volte molto male il mio lavoro perché sono sempre lì attenta a tutto nel dettaglio, non mi godo il momento.

Durante la conferenza stampa Francesca Michielin ha sottolineato come questo ritorno non sia legato al bisogno di un risultato, ma alla voglia di godersi il momento.

“Non sono più una giovane promessa, sono qui per regalarmi questo momento di vita. Il mio corpo, dopo quello che ho passato, vuole riprendersi il suo spazio. Mi voglio sentire di nuovo viva. Voglio riscoprire l’imperfezione e, soprattutto, godermi il presente senza preoccuparmi di ogni piccolo dettaglio.

Una canzone di questo tipo è molto corporea, devi cantare dando tutto, la tecnica è serve più del solito.”

il video

Il videoclip del brano ha una collaborazione speciale con l’attore Massimiliano Firouzi e un cameo del pilota di Formula 1 Fernando Alonso. Il legame con l’automobilismo, una delle sue passioni, è forte, e Francesca Michielin racconta come un consiglio del pilota l’abbia ispirata:

Ogni volta che salgo in macchina penso di vincere.

francesca michielin all’arena di verona

Il 2025 segna anche un altro momento significativo nella sua vita: l’artista compirà 30 anni e, per festeggiare, ha organizzato un evento speciale all’Arena di Verona, un concerto che sarà un mix di emozioni e musica, con l’idea di creare un vero e proprio evento come il Primavera Sound nell’anfiteatro veronese. La festa vedrà la partecipazione di artisti che hanno accompagnato la sua carriera, tra cui anche alcuni presenti al Festival di Sanremo, come Irama. L’evento sarà l’occasione per celebrare la sua crescita personale e professionale nel giorno del suo onomastico.

L’appuntamento è fissato per il 4 ottobre.

Le chiedono quale consiglio darebbe alla Francesca più giovane: “Sciallati“!

Anziché preoccuparti, occupati e basta.

Questa cosa mi è stata detta da giovane e mi ha aiutato molto. Cercare di vivere il presente passo per passo, perché è importante.

