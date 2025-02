Sanremo 2025: ecco tutti i videoclip dei brani degli artisti in gara al Festival

Sanremo 2025, tutti i videoclip dei brani degli artisti in gara al Festival.

Il Festival di Sanremo 2025 è finalmente iniziato e durante la prima serata di martedì 11 febbraio abbiamo avuto la possibilità di ascoltare i 29 brani in gara sul palco dell’Ariston. Successivamente, all’1:30 di martedì 12 febbraio sono stati pubblicati sulle piattaforme digitali, tra cui Spotify nella sua tipica playlist annuale (clicca qui per ascoltarla).

Come ogni anno, ad accompagnare le canzoni sui player digitali sono stati i relativi videoclip ufficiali, pubblicati sui canali YouTube degli artisti o delle proprie etichette discografiche.

