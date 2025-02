Sanremo 2025, quarta serata, le pagelle della serata Cover di venerdì 14 febbraio.

Come tradizione degli ultimi anni la quarta serata del festival è dedicata alle cover (con o senza ospiti) con due novità. Che gli artisti possono scegliere di duettare tra loro e che le votazioni non andranno a sommarsi in quelli della gara.

A curare le nostre pagelle sempre il nostro Alvise Salerno.

Chi ha lasciato il segno? Chi ha deluso le aspettative? Scopriamolo insieme.