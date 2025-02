Fedez con gli occhi neri a Sanremo: la verità, parla il rapper

Perché Fedez aveva gli occhi così neri al Festival di Sanremo? Siamo certi che milioni di telespettatori si siano posti questa domanda dopo aver visto il rapper lombardo per la sua seconda volta sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo 2025. Quel look così particolare, se così lo vogliamo definire, è in realtà molto semplice da realizzare: bastano, come in tanti già avevano intuito, un paio di semplici lentine apposite.

Fedez, gli occhi neri a Sanremo 2025 fanno impressione: ecco spiegato l’effetto

In realtà, questo occhio nero così profondo e particolare, quasi alieno, era già stato sfoggiato da Fedez poche ore prima, sul red carpet del Festival di Sanremo 2025 di fronte all’Ariston. Una scelta, quella dell’artista, che già aveva fatto molto discutere e aveva scatenato molte discussioni e meme sul web.

La verità è poi venuta a galla grazie al podcast “Pezzi” di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, che hanno avuto Fedez come ospite a poche ore dal festival. L’artista ha così spiegato il motivo della sua scelta: “La risposta è nel brano che canterò. È un’idea che mi è venuta all’ultimo. Siccome nel brano dico “dentro ai miei occhi guerra dei mondi”… ho preso spunto da Wes Borland e alla sua preparazione e ho deciso di mettermi delle lenti a contatto anche se non le avevo mai portate prima. Devo dire che non è stata una grande idea, non è facile… ho anche altre lenti che ti prendono tutto il bulbo oculare, ma non so…”. Wes Borland, per chi non lo conoscesse, è uno dei membri della band metal statunitense Limp Bizkit.

Come mai Fedez aveva quegli occhi alla sfilata? Dondoni a #LaVoltaBuona: “Siccome nella canzone lui racconta di un uomo che prende medicine per guarire dalla depressione, la sua figura è quella di un uomo sotto medicinali e la esagera con la lente a contatto nera”#Sanremo2025 pic.twitter.com/K6M4ZLnRlH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 11, 2025

Fedez per la prima volta con Battito a Sanremo

Il cantante ha presentato questa sera, 11 febbraio, per la prima volta in assoluto il suo nuovo singolo, “Battito“, una canzone potente, cupa e con la cassa dritta che ha certamente stupito e che potrebbe essere sicuramente una delle più grandi sorprese di questa edizione della kermesse.

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Warner Music Italia SRL