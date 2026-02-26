Sanremo 2026, Chiello chiarisce l’assenza di Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia artistica”

Chiello Morgan Sanremo 2026, che succede?

Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover del 76° Festival di Sanremo. Ma a questo punto è chiaro: la decisione è stata di Chiello.

Dopo il messaggio pubblicato da Morgan in cui parlava di una scelta legata all’intimità del brano di Luigi Tenco e alla necessità di lasciare spazio a “un’unica voce, un’unica anima, un solo cuore” in conferenza stampa è arrivata la versione dell’artista in gara.

Chiello è stato diretto, senza alzare i toni:

Io lo stimo come artista, lui è un grande artista, su questo non lo metto in dubbio. Solo che abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica, e quindi ho deciso di non portarlo. Non sarà presente totalmente.

Nessuna polemica dichiarata, ma una posizione chiara. La scelta è stata sua.

L’arrangiamento, ha spiegato, è stato affidato a Saverio Cigarini figura per lui centrale, non solo musicalmente ma anche umanamente:

Saverio Cigarini è una persona molto importante per me, ed è anche un grande artista. Sono sicuro che spaccherà tutto.

Poi, con un sorriso, ha chiuso ogni possibile narrativa da “ti ho lasciato io, no mi hai lasciato tu”:

Non voglio fare queste polemiche… può dire quello che vuole.

Tradotto: nessun dramma pubblico, ma una decisione artistica presa dopo le prove. Mancanza di affinità, nessuna alchimia. Fine.

Resta il fatto che l’eventuale ritorno di Morgan sul palco dell’Ariston era uno dei momenti più attesi di questa edizione. L’ultima apparizione risale al 2020, e da allora il suo rapporto con Sanremo è rimasto sospeso tra memoria, tensione e curiosità.

Questa volta, però, il centro è Chiello. E la sua volontà di portare in scena una cover che senta davvero sua, senza forzature.

A volte, più che le polemiche, contano le intese che funzionano. E quelle che no.