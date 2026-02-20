Sanremo 2026, Morgan annuncia: “Non sarò sul palco con Chiello”

Morgan Sanremo 2026 non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover del 76° Festival di Sanremo.

Dopo l’annuncio della loro collaborazione su Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, è arrivata la nota ufficiale che conferma l’assenza in scena dell’artista venerdì 27 febbraio. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. L’arrangiamento è realizzato e curato da Saverio Cigarini che dirigerà l’orchestra.

Sui social Morgan ha spiegato così la sua scelta:

La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello.

Una spiegazione elegante, quasi cavalleresca: il brano è intimo, la scena deve essere tutta di Chiello. Fine.

Solo che quando c’è di mezzo Morgan, a Sanremo, la storia pesa sempre un po’. Nel 2010 fu escluso dalla gara dopo alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa; nel 2020 arrivò la celebre squalifica con Bugo dopo la riscrittura in diretta del testo di Sincero e l’uscita di scena del collega; nel 2021 non fu selezionato tra i Big dalla direzione artistica di Amadeus. Insomma, un rapporto mai esattamente lineare.

E forse è anche per questo che molti aspettavano questa esibizione con una certa curiosità diciamo pure con un filo d’ansia. L’ultima apparizione di Morgan al Festival risale proprio al 2020, e da allora l’Ariston lo ha visto solo da lontano.

Questa volta resterà dietro le quinte. Scelta artistica pura o occasione mancata di rivederlo, finalmente, sotto quei riflettori che con lui non sono mai stati semplicemente luce?