20 Febbraio 2026
di
Anna Ida Cortese
News
Condividi su:
20 Febbraio 2026

Sanremo 2026, Morgan annuncia: “Non sarò sul palco con Chiello”

L’annuncio sui social e la scelta di restare dietro le quinte nella serata cover del Festival di Sanremo 2026.

News di Anna Ida Cortese
Morgan Sanremo 2026 annuncia che non sarà sul palco con Chiello
Condividi su:

Morgan Sanremo 2026 non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover del 76° Festival di Sanremo.

Dopo l’annuncio della loro collaborazione su Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, è arrivata la nota ufficiale che conferma l’assenza in scena dell’artista venerdì 27 febbraio. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini. L’arrangiamento è realizzato e curato da Saverio Cigarini che dirigerà l’orchestra.

Sui social Morgan ha spiegato così la sua scelta:

La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello.

Una spiegazione elegante, quasi cavalleresca: il brano è intimo, la scena deve essere tutta di Chiello. Fine.

Solo che quando c’è di mezzo Morgan, a Sanremo, la storia pesa sempre un po’. Nel 2010 fu escluso dalla gara dopo alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa; nel 2020 arrivò la celebre squalifica con Bugo dopo la riscrittura in diretta del testo di Sincero e l’uscita di scena del collega; nel 2021 non fu selezionato tra i Big dalla direzione artistica di Amadeus. Insomma, un rapporto mai esattamente lineare.

E forse è anche per questo che molti aspettavano questa esibizione con una certa curiosità diciamo pure con un filo d’ansia. L’ultima apparizione di Morgan al Festival risale proprio al 2020, e da allora l’Ariston lo ha visto solo da lontano.

Questa volta resterà dietro le quinte. Scelta artistica pura o occasione mancata di rivederlo, finalmente, sotto quei riflettori che con lui non sono mai stati semplicemente luce?

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Taratata live: voti ai duetti e alle cover della seconda puntata 1

Taratata, le pagelle della seconda puntata: duetti e cover, voto per voto
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 2

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Lucio Presta e Maria De Filippi 3

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 5

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 6

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
7

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato
Rita Pavone critica il Festival di Sanremo 8

Rita Pavone contro Sanremo: "Nessuno ricorda le canzoni recenti". Ma è davvero così?
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Arisa al Festival di Sanremo 2026 10

Arisa a Sanremo 2026 con “Magica favola”: testo e significato

Cerca su A.M.I.