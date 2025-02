Casa Sanremo spegne 18 candeline e festeggia nella città dei fiori

Casa Sanremo spegne quest’anno 18 candeline e per festeggiare questo importante anniversario apre le sue porte alla Città di Sanremo per ben 15 giorni, più precisamente dal 1° al 15 febbraio, proponendo ben due settimane di eventi, focus, format, appuntamenti speciali, ospiti internazionali e grandi partnership.

“Siamo immensamente felici di festeggiare i 18 anni di Casa Sanremo, che terrà aperte le sue porte dal 1° al 15 febbraio, senza soste, con offerte mirate per gli addetti ai lavori, per gli ospiti ma anche per il grande pubblico delle famiglie e dei giovanissimi”, ha dichiarato il Presidente Vincenzo Russolillo.

Poi, ha aggiunto: “Quest’anno accenderemo il dibattito su temi sociali e solidali di stretta attualità, presenteremo un nuovo progetto sulla legalità e sulla sostenibilità rivolto alle nuove generazioni e daremo il benvenuto ad ospiti di rilievo internazionale“.

Tra le tante novità… la nascita di Piazza Marconi, che accoglie le radio, il piano Underground e l’inaugurazione di Casa Sanremo Campus.

Inoltre, “abbiamo potenziato i nostri canali culturali, d’informazione e social, integrandoli con l’app gratuita, la testata giornalistica, la radiovisione, la TV web, la casa editrice e la biblioteca“.

Casa Sanremo si confermerà dunque, anche quest’anno, un punto di aggregazione e di incontro degli addetti ai lavori, delle autorità, dei giornalisti e delle personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo.

CASA SANREMO APRE LE SUE PORTE ALLA CITTà DEI FIORI

Quest’anno Casa Sanremo ospiterà un importante polo dedicato ai media (Rai Radio1, RaiNews24, RaiNews.it, Rai Play, Rai Libri, Rai Radio tutta italiana, RaiPlay Sound, Rai Com, Rai Italia, Rai Italy e TG2 Italia Europa) e tutti gli appuntamenti in programma verranno costantemente raccontati in diretta sia dalla TV Digitale Casa Sanremo TV e TWEB che dai microfoni di Radio Casa Sanremo, fruibili da ogni device scaricando l’app di Casa Sanremo.

A questo proposito, segnaliamo NextGen Legality by Nextenne, un focus sulla legalità e sui grandi temi dell’attualità destinato per lo più alle nuove generazioni, ma anche due eventi speciali: il primo, che si terrà giovedì 13 febbraio, curato dal Ministero della Salute e il secondo, in programma sabato 15 febbraio, con ANAS sul tema della sicurezza stradale.

Di fondamentale importanza è poi la collaborazione con il settore sociale e il mondo dell’associazionismo (Amnesty International, Save the Children, Musica contro le Mafie e Unicef).

Infine, dal 4 al 6 febbraio le Grotte di Frasassi organizzeranno per le scuole delle lezioni incentrate sulla salvaguardia del pianeta, con la partecipazione dei popolari Gormiti – The New Era di Rainbow.

Ma non è tutto! Giovedì 13 febbraio, alle ore 17.00, le Grotte di Frasassi presenteranno infatti anche l’evento Festival Art. 21: L’Eco della Libertà delle Grotte di Frasassi, un’occasione speciale che vedrà la partecipazione di artisti, musicisti e figure di spicco del mondo della cultura.

