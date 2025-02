Bresh a Sanremo 2025: “La tana del granchio sono io”

Bresh La tana del granchio

Il Festival di Sanremo non è solo una competizione musicale, ma un palcoscenico che permette agli artisti di raccontarsi e di far emergere la propria personalità artistica. Quest’anno, tra i protagonisti c’è Bresh con il brano La Tana del Granchio, un pezzo che è già disponibile in formato digitale e fisico e che promette di lasciare il segno.

La Musica come Terapia

Durante la conferenza stampa, Bresh ha parlato del ruolo della musica nella sua vita, definendola una forma di terapia. “

Chi ama la musica la può utilizzare come un medicinale

Ha dichiarato, sottolineando come il potere terapeutico delle canzoni possa aiutare a superare momenti difficili.

Il Significato della Tana

Il titolo del brano La Tana del Granchio racchiude un simbolismo profondo. La tana è un rifugio, un luogo sicuro in cui ritrovarsi, ma al tempo stesso può diventare una prigione se si resta intrappolati. Bresh ha spiegato come la libertà risieda dentro di noi e che la tana rappresenta anche il luogo interiore in cui trovare se stessi. Le radici profonde non gelano, ha detto.

La Tradizione Cantautorale e il Ruolo dell’Artista

Sanremo è un evento che celebra la musica italiana in tutte le sue sfaccettature, e Bresh non si sottrae al confronto con la grande tradizione cantautorale genovese. Durante la serata dei duetti, canterà con Claudio De Mare. “Mi approccio alla cover con tanta paura e responsabilità. È un brano storico e voglio provare a trasmetterlo alle nuove generazioni”, ha dichiarato.

L’Evoluzione del Successo

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla conferenza è la sua visione del successo. Bresh ha dichiarato: “Meglio 10 buoni che 100 che spariscono l’anno prossimo”, ribadendo la sua volontà di costruire un rapporto autentico con il pubblico. “Io punto tanto ad avere una fama insolita. Non cerco numeri, cerco persone che vogliano ascoltare e cantare con me ai concerti”.

Le Prossime Tappe

Dopo Sanremo, il percorso di Bresh continuerà con il lancio del nuovo album e un tour che lo porterà a contatto diretto con il suo pubblico. “La mia tana è il mio rifugio, ma anche la mia voglia di esplorare il mondo”, ha spiegato.

Bresh è uno di quegli artisti che riescono a trasmettere emozioni vere, senza filtri. La sua partecipazione a Sanremo non è solo una competizione, ma un’occasione per mostrare chi è realmente e per portare avanti una visione musicale autentica