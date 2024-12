Bresh: testo e significato di La Tana Del Granchio, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Bresh, La Tana Del Granchio: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Tra i cantautori più apprezzati della nuova generazione, Bresh debutta al Festival di Sanremo 2025 con La Tana Del Granchio.

Per lui, però, non sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. Di fatto, lo scorso anno, Bresh lo ha calcato per ben due volte: la prima durante la terza serata del Festival, quando ha presentato il singolo Guasto D’Amore, e la seconda durante la serata dedicata alle cover, che l’ha visto affiancare Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

bresh: significato del brano in gara

Bresh non ha voluto svelare molto sul significato del brano in gara a Sanremo 2025, ma ci ha tenuto a specificare che “è una canzone ubriaca, che racconta quanto sia difficile spiegare verbalmente certe emozioni forti“.

La Tana Del Granchio: testo DEL BRANO

In arrivo prossimamente.