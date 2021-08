Pagelle singoli italiani in uscita Venerdi 27 Agosto ( con qualche recupero dalle ferie )

Pagelle nuovi singoli italiani del 27 agosto. A distanza di quasi un mese torna il nostro critico musicale, Fabio Fiume, con le sue mini recensioni, o pagelle che dir si voglia, ai brani italiani in uscita questa settimana. Ma non solo…

Fabio ha fatto anche diligentemente i compiti andando a recuperare anche alcuni dei brani degli artisti più noti usciti nel mese di agosto. Quindi partiamo subito con le pagelle nuovi singoli.

Aka7even & Robledo – Loca ( spanish version )

Sicuramente utile per spingere il giovane artista napoletano in altri mercati, ma puramente inutile per il lancio italiano. Il pezzo è ugualissimo e l’innesto della seconda voce non aggiunge nulla, anche perché è del tutto simile ad Aka, tanto che fai fatica pure a distinguerli.

Senza Voto

Cioffi – Incendio

Melodia pop aperta ed interpretazione a momenti impulsiva ma anche più matura rispetto a nemmeno troppo lontani passati. Nonostante le breve durata il pezzo riesce a comunicare completezza, cosa spesso avulsa alla sua generazione. Attenzione a non scimmiottare Ultimo ( nello special ); non ce n’è bisogno.

Sei+

Daniel Cosmic – Yodeyma

Linguaggio stilistico ed arrangiamenti in linea con tutto quello che si sente. Cosmic non è affatto malvagio, anche nel modo che ha di raccontarsi usando un linguaggio che rinuncia a colorazioni volgari e spesso fuori luogo. Deve però solo cercare adesso di lavorare per trovare una sua originalità, scostarsi da varie riconducibilità facilmente individuabili.

Sei

Deddy – Pensa a te

Un po’ Movimento Lento, un po’ Irama, Deddy riesce a prodursi in un pezzo che è praticamente un ritornello ripetuto ben 4 volte in scarsi 2 minuti e 50, spezzato da tre ministrofe da venti secondi spaccati l’una, tanto che sembrano realizzate proprio con squadretta e compasso. A conferma di ciò una fine tronca proprio laddove, per paradosso e regole pop non scritte, una ripetizione non avrebbe stonato. Poi certo che l’inciso sia orecchiabile… ci sarebbe mancato pure!

Quattro ½

Devil A – Baby don’t cry

A metà tra rap e cantato che però non esplode in nessuna delle due strade. Il rap è moscio ed il cantato piuttosto fragile, il tutto su una canzone sentimentale piuttosto noiosetta, senza mordente, che resta uguale dall’inizio alla fine.

Quattro

Gianluca De Rubertis & Brunori Sas – La violenza della luce

Pezzo che unisce due personalità del cantautorato, intese proprio due molto personali. Qui portano entrambi la loro cifra stilistica e riescono a crearne una terza, che non somiglia a nessuna delle due in particolare, ma ricorda semmai qualcosa più vicina a certe cose della scena cantautorale romana a cavallo del millennio. Il risultato è piacevolmente orecchiabile ma al contempo stiloso.

Sette ½

J-Ax – Sono un fan



“Sono un fan da una vita delle scelte sbagliate” canta qui fra le altre cose Ax, tutte esistenziali, anche questa e c’è da credergli. Già perché l’Aleotti non ha mai mentito sul suo saper camminare su strade parallele, non sempre raccomandabili e poi esser capace di rientrare in riga e di concedersi la normalità del mondo… a conoscere quale davvero sia però! Termina un po’ di colpo, dove ci sarebbe voluto un altro inciso.

Sei

Clicca su continua per la seconda e ultima parte delle pagelle nuovi singoli del 27 agosto.