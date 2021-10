Pagelle Singoli in Uscita Venerdi 15 Ottobre... Vasco Rossi, Grignani, Ultimo e tanti emergenti

Pagelle nuovi singoli italiani in uscita venerdì 15 ottobre 2021 a cura di Fabio Fiume.

Settimana pesantissima per le uscite discografiche italiane. Arriva infatti il nuovo ed attesissimo singolo di Vasco che anticipa l’album in uscita a Novembre.

Tornano però anche Ultimo dopo una pausa più lunga di quelle a cui ci aveva abituato ed un redivivo Gianluca Grignani, assente da un annetto. Questi fra gli altri big ed emergenti che come sempre hanno impreziosito il nuovo Venerdì musicale e sono pronti a darsi battaglia per tutta la settimana a venire.

E cosa ne penso io? Forse i giudizi non saranno così prevedibili e quindi vi lascio alla lettura.

Christian Baroni – Tutta mia la città

Cover del celebre pezzo dell’Equipe 84, già riproposto da Giuliano Palma nei 2000, qui trova una nuova veste rock, più tirata, confermandosi comunque un pezzo che funziona sempre, perché scritto bene. Si sperimenta pure un’aggiunta ex-novo con uno special che non manca però di rispetto al brano originale.

Sei +

Berardi – Thailandia

Si parla palesemente di lockdown, anche se ci cerca di vederne il lato positivo, quello della riscoperta di una vita di coppia che con le accelerazioni quotidiane della normalità si perde facilmente. Arrangiamento scarno ed anche piuttosto amatoriale, frutto proprio del divano e il pc che viene cantato nel testo con però altra finalità dal comporre musica.

Quattro =

Pierdavide Carone – Malgrado le apparenze

Forse mai così pop Carone, addirittura con influenze dance per l’inciso di questo pezzo in cui si racconta di un amore che esplode forte a discapito di un altro stanco, per cui però vanno mantenute le apparenze. Incisivo nel cantato dove pigli di forza vengono alternati a falsetti delicati. Convincente anche radiofonicamente… se solo si sprecassero ad ascoltarlo.

Sette

Nino D’Angelo – Voglio parlà sulo d’ammore

Di essere a suo agio pienamente fra queste atmosfere di provenienze orientali che si fondono con la mediterraneità, Nino lo ha già dimostrato ormai già da circa 25 anni. Il testo è universale, di un amore cantato in prima persona ma universale come concetto. Citata anche Jesce Sole, a memoria, credo, il primo momento in cui Nino ha iniziato ad esplorare queste sonorità. Nel suo, senza novità.

Sei

Giuseppe De Simone – Oggi va tutto così

Ballata carnosa, di quelle che hanno un corpo saldo proprio nella costruzione. Certo non è novità, non è qualcosa di non sentito; però conferma la buona pasta vocale del cantautore, la sua capacità di scrivere in maniera esaustiva e magari aprire finalmente su di lui una finestra, chissà, d’attenzione mediatica.

Sei+

Entics & Shorty Shok – Luna

Atmosfere reggae per Entics che, facilitato dallo stile, appare allegro in questo testo che in realtà parla del riscoprire le piccole cose a discapito di tutto ciò che ci distrae. Anche questo un rimando al periodo pandemia? Forse, però il risultato è gradevole ad orecchio ed appare nuovo per l’artista e credo anche per rapper che qui lo accompagna.

Sei ½

Galassie – I baci

Brano up tempo dal sapore pop, molto suonato e con quel velo malinconico della linea melodica. Conquista appeal perché richiama qualcosa che è stato provato da tutti e lo fa con quel senso di tempo che fu che, al trascorrere, rende sempre tutto più bello. Funziona.

Sette

Gianluca Grignani – I bei momenti

Schiaccia sul rock per l’arrangiamento di questo singolo del ritorno Gianluca, in maniera convinta e senza possibilità di essere mal interpretato per stile. Buoni cambi ritmici sostenuti tutti con una voce sporca e convinta, molto più di tante sue ultime proposte. Insomma più il Gianluca del sorprendente “La Fabbrica Di Plastica” che di altri successivi lavori più omologati.

Sette +

