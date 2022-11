Pagelle ai nuovi Singoli italiani dell’11 novembre: Jovanotti in stato di grazia. Cosmo e Alessandra Amoroso ci fanno ballare!

PAGELLE NUOVI SINGOLI dell’11 novembre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Ancora una settimana di uscite importanti e credo che andremo avanti così fino alle prossime feste di Natale. Devo dire che è stata una settimana di uscite particolarmente buone. Buone proposte, variegate fra l’altro, un po’ per tutti i gusti e tutte le età.

Non era possibile ascoltare oggettivamente tutto però, data la quantità un po’ sproporzionata della proposta settimanale. Meglio far meno ma con impegno che molto in maniera superficiale.

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Si ricorda che qui sotto trovate una playlist Spotify con i brani recensiti in modo che anche voi possiate farvi la vostra idea.

