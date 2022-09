Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 30 Settembre: Meg, Elisa ed Emma ci regalano un incastro di voci bellissimo. Mentre Vandelli con Battisti...

Nuovi singoli le pagelle del 30 settembre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Avanza l’Autunno ed aumentano le novità in radio, anticipazioni di nuovi album o ricerca dei nuovi spazi in radio. Questa settimana sono fuori diversi big sia di lunga leva che nuovi asseriti nel termine. Li ho ascoltati per voi e devo dire che… alcuni han proprio fatto cose belle

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

Cliccate in basso su continua per partire con il viaggio tra le canzoni di questa settimana.