Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 28 maggio 2021

Pagelle nuovi singoli 28 maggio 2021 a cura di Fabio Fiume.

Come ogni Venerdì ecco le pagelle dedicate ai nuovi singoli in uscita. Purtroppo chiedo scusa per la loro forma decisamente rimaneggiata.

Un problema di carattere familiare è sopraggiunto a togliermi la lucidità e soprattutto la serietà che devo ai tanti artisti, discografici, addetti ai lavori ed anche ai fans che aspettano questa rubrica settimanalmente, fosse anche solo per insultarmi a causa di un giudizio negativo.

Ecco, mettiamola così, in questo preciso momento non mi accorgerei nemmeno se mi passasse fra le orecchie un capolavoro indiscutibile. Sono umano anche io. Chiedo scusa ai tantissimi che mi hanno inviato cartoline digitali con le loro proposte. Pensate in positivo, magari vi siete scansati un “tre”, quasi certamente immeritato.

Ps: quelle fatte fin qui non risentono della cosa. Le ho ascoltate e scritte nei giorni scorsi. Cominciamo subito.

99 Posse – Nero su bianco

Esce a distanza di un anno dalla morte di George Floyd questo pezzo che in realtà è un pretesto per parlare di tante diversità che finiscono vittime di chi si crede più forte. I bianchi sui neri, i bulli sui bravi ragazzi, chi ha potere su chi dipende. Forte, carica, in alcuni passaggi persino come un pugno nello stomaco, ma innegabilmente vera.

Sette ½

Alteria – Zero necessità

Rock deciso, spinoso, che non ha velleità pop, ma resta ancorato in maniera sincera ad una ritmica potente in cui la batteria detta i tempi inseguita dal basso. “Non ho tempo da perdere… la mia pazienza ora è polvere” è la ribellione alla stasi e per ribellarsi, si sa, bisogna far rumore ed Alteria lo fa.

Sette

Caterina – Abitudini

Pur non avendo una voce che ti faccia pensare a chissà quali possibilità artistiche, in realtà Caterina ha saputo vestirsi con gli abiti musicali più congeniali per risultare credibile. Questo pezzo mette in risalto il suo scanzonare, il raccontare una storia leggera di chi è più persone assieme, più età, più esigenze, ma al contempo sta bene con se stesso.

Sei ½

Loredana Errore – Non c’è pericolo

Vita in cui credere è il nuovo discorso musicale di Loredana; un discorso positivo su chitarre e ritmica pop con accenti rock su cui lei modula come sa sempre fare la sua voce, un po’ d’istinto, un po’ di maniera. Qui però i suoi continui cambi vocali non disturbano e riescono a seguire l’andamento di una canzone che di base e struttura è piuttosto semplice e che lei, a suo modo, riesce a rendere particolare.

Sei ½

Fulminacci – Tattica

Energico e particolarmente addentro ad un discorso pop festaiolo, pur senza risultare banale e prevedibile. Chitarre, batteria e “uh uh” corali completano un discorso che mette allegria nonostante un testo da ascoltare, che non merita di scivolare in secondo piano solo perché la musica è leggera, anzi, le due cose si spalleggiano alla perfezione per un risultato piacevole e fresco.

Otto

