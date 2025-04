Da Carl Brave a Rocco Hunt: tutti gli album italiani in uscita il 25 aprile

Album italiani in uscita 25 aprile 2025.

Tra gli album italiani in uscita Venerdì 25 aprile 2025 ci sono due pesi massimi del rap italiano: Rocco Hunt e Mondo Marcio. Ritorno al rap anche per Carl Brave. Ma non sono le uniche novità della settimana. Andiamo a scoprirle insieme.

nuove uscite musicali italiane 25 aprile 2025

Tra le uscite che anticipano il venerdì abbiamo il 22 aprile EVA KUNT con Plastic Era (Three Hands Records) e il 24 aprile DADASUTRA con la versione deluxe di questo amore mortale più (Dumba Dischi).

Tra artisti affermati e nuove voci, la scena musicale italiana si muove tra pop, elettronica, cantautorato e rap. Scorri l’articolo per conoscere gli album italiani in uscita il 25 aprile 2025..