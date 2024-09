Tante novità per Zucchero: il singolo “Amor che muovi il sole”, l’album “Discover II” e il film documentario

In occasione del suo 69esimo compleanno, Zucchero “Sugar” Fornaciari festeggia con tante novità: venerdì 27 settembre esce il suo nuovo singolo Amor che muovi il sole (EMI Records / Universal Music Italy) che anticipa il nuovo album di cover Discover II in uscita l’8 novembre.

In più, dal 25 e 26 settembre sarà disponibile anche il film documentario ZUCCHERO – Sugar Fornaciari. Scorri in fondo per tutti i dettagli!

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, “AMOR CHE MUOVI IL SOLE”

Presentato in anteprima live la scorsa estate durante il suo tour negli stadi “Overdose D’Amore“, Amor che muovi il sole è una cover del brano My Own Soul’s Warning dei The Killers impreziosita da un adattamento del testo in italiano proprio da parte di Zucchero.

Il brano parla dell’amore universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il male. In questa nuova versione di Zucchero, l’amore viene inteso come energia vitale che dà significato e ordine a tutto il mondo.

Infatti, Zucchero afferma: «Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove. Questo è il senso di Amor che muovi il sole che non è una traduzione letterale del brano dei Killers (“My Own Soul’s Warning”) ma è un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero. In-gioia (enjoy)».

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, “DISCOVER II”

Inoltre, il singolo sopracitato anticipa il nuovo album di Zucchero in uscita l’8 novembre dal titolo Discover II. Si tratta del suo secondo progetto di cover, dove l’artista reinterpreta, facendole sue, alcune delle canzoni che ha più amato nella sua vita.

Il disco uscirà sia in formato digitale che fisico. Per quanto riguarda quest’ultimo, uscirà in formato CD e Doppio LP. In più, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia saranno disponibili anche le edizioni autografate, i vinili colorati e un esclusivo box deluxe numerato (CD + Triplo LP) con 5 bonus track.

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, IL FILM DOCUMENTARIO

Le sorprese non sono finite qui. A partire da mercoledì 25 settembre sarà disponibile il film documentario ZUCCHERO – Sugar Fornaciari, con la regia di Valentina Zannella e Giangiacomo De Stefano.

Il docu-film sarà disponibile su Amazon, Apple TV e Google Play solo nel Nord America e nei paesi di madrelingua inglese. Dal 26 settembre, invece, sarà nelle sale cinematografiche tedesche. Solo prossimamente sarà disponibile in America Latina e Italia.

ZUCCHERO – Sugar Fornaciari è un racconto e un viaggio dell’anima del cantautore attraverso le parole dell’artista e dei suoi colleghi. Il tutto è stato realizzato grazie a delle immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour“.

Il racconto riesce a descrivere la sua persona arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo, oltrepassando la sua figura di musicista.

Qui in basso la copertina.