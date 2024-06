Salmo e Zucchero di nuovo insieme per… “Overdose D’Amore 2024”

35 anni dopo la sua pubblicazione, “Overdose (D’Amore)” cambia abito grazie a una nuova versione (“Overdose D’Amore 2024” – EMI / Universal Music Italia – Columbia / Sony Music Italy) che vede Salmo e Zucchero “Sugar” Fornaciari di nuovo insieme.

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da domani, venerdì 14 giugno, e in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno, questa nuova versione nasce da un’idea di Salmo, che Zucchero ha subito sposato con entusiasmo.

“Salmo è un fenomeno. Non solo per l’artista che è, ma anche come persona: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e in quello che pensa. Gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con ‘Diavolo in Me’ ed ora con ‘Overdose (D’Amore)’. Thank you my friend“.

Parole colme d’affetto e di stima, che fanno eco a quelle di Salmo:

“Sono molto felice di questa collaborazione. Zucchero è un artista incredibile. Nel corso della sua carriera ha scritto canzoni senza tempo e ha lavorato con artisti di tutto il mondo. Ho grande stima di lui e sono grato del forte feeling artistico e umano che si è creato fin da subito.

Abbiamo fatto Capodanno insieme a Olbia e sono stati giorni bellissimi. Trovo che siamo molto affini – in studio e nella vita – e chissà quali altri progetti potremmo costruire. ‘Overdose (D’Amore)’ è un brano attualissimo ancora oggi, dopo 35 anni, e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’Overdose d’Amore per tutto quanto il mondo“.

Dopo aver condiviso più volte il palco, a muovere i due artisti è stato dunque un semplice desiderio: quello di divertirsi e di realizzare qualcosa insieme, ancora una volta. Ed è così che nasce “Overdose D’Amore 2024“!

ZUCCHERO, OVERDOSE D’AMORE WORLD TOUR: LE DATE

Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo e toccherà ora l’Italia per 5 imperdibili eventi negli stadi, prodotti da Friends & Partners.

Di seguito riportiamo tutte le date:

23 giugno – UDINE , Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli 27 giugno – BOLOGNA , Stadio Dall’Ara

, Stadio Dall’Ara 30 giugno – MESSINA , Stadio Franco Scoglio

, Stadio Franco Scoglio 2 luglio – PESCARA , Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia

, Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia 4 luglio – MILANO, Stadio San Siro

I biglietti per le date di Udine, Bologna e Milano sono disponibili su ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Quelli per la data di Pescara si possono acquistare sia su ticketone.it che su ciaotickets, oltre che nei punti di vendita abituali.

Quelli per la data di Messina sono infine disponibili su ticketone.it, ciaotickets, Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

