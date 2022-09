YUNG SNAPP: il primo step del suo progetto solista è il singolo Montana

Si intitola Montana ed è uscito il 9 settembre sy tutte le piattaforme di streaming e negli store oneline il primo vero singolo solista del rapper YUNG SNAPP. Un brano pubblicato sotto etichetta Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Si tratta di una partenza davvero in grande stile per l’artista, accompagnata anche dalla pubblicazione lo scorso lunedì 5 settembre, di Sneezy Tales, brano di lancio in puro stile freestyle, disponibile sui social dell’artista a questo link. Nel video di questa canzone Yung Snapp si mostra a metà tra uno stile fresco e raffinato e l’attitudine rap: ecco quale sarà la sua cifra stilistica che rappresenta la sua appartenenza alla scena, ma allo stesso tempo anche le caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri.

Montana è dunque soltanto il primo tassello di un percorso al di fuori del collettivo SLF (Solo La Fam) che è appena iniziato. Un singolo del quale YUNG Snapp (all’anagrafe Antonio Lago) ha curato anche la produzione, una scelta da un certo punto di vista per lui quasi obbligata. Alle spalle, oltre a Montana e Sneeky Tales, l’artista ha dunque anche WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition) (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, che potete ascoltare qui sotto.

Nonostante il pezzo arrivi a fine estate, le sue sonorità ci richiamano proprio quel sapore di mare “tra le righe” e una buona dose di sana spavalderia nel testo.

Qui sotto la cover del singolo.



YUNG SNAPP montana testo e audio

Tutt’ insiem Vamos a playa

Nun pazzia co fuoc brother you don’t wanna die young

Ess è a fin ro munn pro proprij comm e maya

O munn è tuoj chico puccio m chiamm Montana

I Nun vogl na basic bitch a me me serv na zendaya

Chiammem mo a tom holland rinc che vogl a Zendaya

Si e guardie fann nu blitz teng e sord a lituania

Girav nda na seat ibiza mo sto a ibiz inda all Ushuaia

Quann parl io fai freeze

Stai tirann e nun è o vicks

Cu na bott abbi a fui

Stai abballan comme grease

Vogl a tre quattr modell

Tutt ingrippat vis a vis

Me stong abbuffann e cheese

Tu stai a diet magn o ris

Ogni suonn ca te ven ngap u agg realizzat tutt cos Perfett

Mi servess sultant nu threesome Servess co napol vinc o Scudett

Si pe cas cuntattass a l’ex chest e na grav mancanz e rispett

I te piglie e po te skiatt rinte e ropp cu te ce facc n’omelett

Teng o master in economi

Nagg mai sturiat economi

Sacc e cazz e nu cuofen e lor

Ce putess scrive nu libr

A stu scem nun ce rong rett

Iss e nu snitch iss e nu rat

Int all attic facimm a trap

Tu te pitt ma tu nun si brad

Tutt’ insiem Vamos a playa

Nun pazzia co fuoc brother you don’t wanna die young

Ess è a fin ro munn pro proprij comm e maya

O munn è tuoj chico puccio m chiamm Montana

I Nun vogl na basic bitch a me me serv na zendaya

Chiammem mo a tom holland rinc che vogl a Zendaya

Si e guardie fann nu blitz teng e sord a lituania

Girav nda na seat ibiza mo sto a ibiz inda all Ushuaia

Stai accusann amo tu stai murenn he he

te si accattat a lingerie pe me he he

Sacc a posh tutt nguoll a ess he hee

Stai accusann amo tu stai chiagnenn he hee

Stai tutt bianc comm a maiones he hee

Stai pigliann e pacc e nun fai o res he heee

Statt accort venimm cu l’uzi he hee

Sto facenn a docc sott a pussy he heee

Sto cercann cas a via de mill he heee

Nu teng manc bisogn e fa o mutuo he heeee

L agg purtat ngopp o vesuvio he heee

Po ce l’agg mis tutt mmmm he hee

Tutt’ insiem Vamos a playa

Nun pazzia co fuoc brother you don’t wanna die young

Ess è a fin ro munn pro proprij comm e maya

O munn è tuoj chico puccio m chiamm Montana

I Nun vogl na basic bitch a me me serv na zendaya

Chiammem mo a tom holland rinc che vogl a Zendaya

Si e guardie fann nu blitz teng e sord a lituania

Girav nda na seat ibiza mo sto a ibiz inda all Ushuaia