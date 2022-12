X Factor – La Finale. Le canzoni, i duetti e il best of dei ragazzi. Ecco quali pezzi canteranno

X Factor finale brani che verranno interpretati, scopriamoli insieme.

Ci siamo, il gran giorno è arrivato. Questa serata, giovedì 8 dicembre, andrà in scena la finale della 16esima edizione del talent show Sky in onda, come di consueto per la finale di ogni anno, anche in chiaro su Tv8.

Ecco chi si esibirà al Forum di Assago: Francesca Michielin, conduttrice che duetterà in via eccezionale con i concorrenti.

Ambra, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi, i giudici che canteranno un proprio brano (attesissimi Fedez che presenterà il nuovo singolo, Crisi di stato, e Ambra con l’iconica T’appartengo).

Nelle vesti di ospiti i Pinguini Tattici Nucleari, reduci dalla pubblicazione dell’ultimo album, Fake news, e le super star mondiali Made in Italy, i Meduza (qui la nostra videointervista realizzata ieri con il trio).

E poi ovviamente i protagonisti, i quattro finalisti: i Tropea per la squadra di Ambra, Santi Francesi con Rkomi, Linda nel team di Fedez e Beatrice Quinta con Dargen D’Amico.

Ma quali brani verranno cantanti e in quante manche. Cliccate in basso su continua per scoprire le assegnazioni della finale di X Factor 16.