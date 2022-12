Videointervista Meduza, ospiti a X Factor con uno sguardo al 2023 e a... Sanremo

Oggi sono sbarcati in Italia i tre componenti dei Meduza, top dj conosciuti e amati in tutto il Mondo grazie alle loro hit che hanno fatto ballare chiunque negli ultimi due anni, da ‘Piece Of Your Heart‘ fino all’ultimo singolo ‘Bad Memories‘.

All’estero possiamo vantare una superpotenza musicale per ogni genere: i Maneskin per il rock, Andrea Bocelli per la lirica, Il Volo per la lirica e il pop, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti per il pop e i Meduza per la dance.

Con l’occasione, i tre italianissimi Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale sono stati ospiti ai nostri microfoni per parlare del motivo principale del loro ritorno a casa. Saranno loro, infatti, ad aprire la finalissima di X Factor 2022, lo show di successo Sky Original prodotto da Fremantle e andato in onda ogni giovedì su Sky e NOW (l’ultima puntata anche in chiaro su TV8), al Mediolanum Forum in qualità di super ospiti internazionali, un po’ come accadde un anno fa quando furono loro i super ospiti a Sanremo.

il recap del 2022, x factor e sanremo

Siamo partiti dai numeri, incredibili e difficili da metabolizzare anche per loro. Più di 600 milioni di stream nel 2022, fan provenienti da 183 Paesi diversi, letteralmente miliardi di ascolti se sommiamo tutte le piattaforme, oltre a più di 100 tra certificazioni Oro, Platino e Diamante.

A diretta domanda sulle emozioni che provano nel rileggere questi numeri, la reazione è di chi resta senza parole nel pensare di avere costruito un tale impero nell’arco di soli due anni.

Sono arrivati dal nulla al grande pubblico nel 2020 con ‘Piece Of Your Heart’ e, oggi, sono diventati a tutti gli effetti eredi diretti dei vari Albertino, Fargetta, Molella, Gabry Ponte.

Come detto, sono in Italia per prepararsi in vista della finale di X Factor dove, però, non sapremo cosa faranno fin quando non li vedremo entrare in scena. “Vi tocca stare a guardarci”, commentano ironici i tre. Chissà se ci sarà spazio per mettere i 4 finalisti alla prova con un medley dei loro brani iconici.

A proposito di apparizioni TV, una rarità per i Meduza nel loro/nostro Paese, si è ricordata l’esibizione a Sanremo 2022 e, anche in questo caso, le emozioni sono fortissime: “per noi Sanremo rappresenta qualcosa di importantissimo, lo abbiamo sempre visto in famiglia quando eravamo piccoli e essere lì come super ospiti è stato indescrivibile”.

Ne abbiamo approfittato per chiedere se, magari un giorno, ci sarà modo e spazio per vederli in gara: “noi non facciamo canzoni in italiano quindi non ci stiamo pensando in questo momento. In futuro, però, chissà.”

Il 2023 dei meduza con un album in arrivo

Grandi successi nel 2022 per i Meduza ma, inevitabilmente, non si può non parlare del futuro e dell’anno che sta per aprirsi.

“Possiamo confermare che stiamo lavorando al nuovo album e che nel 2023 usciranno tanti singoli, però non diciamo date e scadenze perché è tutto work in progress. La certezza è il 2023, il resto si vedrà”