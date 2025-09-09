9 Settembre 2025
X Factor 2025 accende il talento: al via la nuova edizione, tra conferme e grandi novità!

Francesco Gabbani debutta al tavolo dei giudici e si prepara per la grande festa finale in Piazza del Plebiscito a Napoli

X Factor 2025: giudici, novità e finale a Napoli
Giovedì 11 settembre – su Sky e in streaming su NOW – riparte l’avventura musicale di X Factor 2025, che anche quest’anno vedrà Giorgia alla conduzione e Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro in giuria. Ma c’è anche una novità! Sarà infatti Francesco Gabbani a prendere il posto di Manuel Agnelli, diventando a tutti gli effetti il quarto giudice del talent show.

X FACTOR 2025: DALLE AUDITION AI LIVE SHOW

Ai quattro giudici di X Factor 2025 verrà chiesto di farsi guide, mentori e punti di riferimento per gli aspiranti cantanti in gara, a cui dovranno trasmettere quel qualcosa in più, un vero “X Factor Touch, in modo da riuscire ad accendere il loro talento, come recita il claim di questa edizione.

Ma, procediamo a piccoli passi! Di fatto, quello di X Factor 2025 sarà un percorso lungo e appassionante che dalle Auditions (tre puntate durante le quali i concorrenti dovranno conquistare almeno tre “Sì” per passare il turno) condurrà fino ai Live Show, per poi approdare – il prossimo 4 dicembre – in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si terrà la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2025.

Ma tra la partenza e il traguardo / Nel mezzo c’è tutto il resto / E tutto il resto è giorno dopo giorno / E giorno dopo giorno è / Silenziosamente costruire“, canta Niccolò Fabi e – in effetti – tra le Auditions e i Live Show ci saranno due fasi molto importanti, che quest’anno porteranno con sé diverse novità.

Terminate le Auditions sarà infatti il momento dei Bootcamp: due serate ad alta tensione durante le quali i giudici, che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme, ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, dovranno trovare un accordo unanime.

Soltanto quattro “” potranno dunque aprire agli aspiranti cantanti le porte del turno successivo. E se i giudici non dovessero trovare un accordo? In questo caso si aprirà la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena, come l’utilizzo dell’X Pass, che potrebbe cambiare il destino di un concorrente. Ogni giudice potrà infatti decidere di portare con sé un “artista” indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo.

E poi? Terminati i Bootcamp, i concorrenti approderanno allo step decisivo delle Last Call, che vedranno il ritorno delle iconiche sedie e dei temutissimi switch. In questa fase ogni giudice dovrà scegliere tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, che presenterà poi sul palco dei Live Show, che andranno in onda – in diretta – dal Teatro Repower di Milano.

X FACTOR 2025: COME E DOVE SEGUIRLO?

Show Sky Original prodotto da Fremantle, X Factor 2025 andrà in onda a partire dall’11 settembre tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW. Inoltre, dal 16 settembre sarà possibile seguirlo anche in chiaro ogni martedì alle ore 21.30 su TV8.

Clicca in basso su “continua” per leggere le parole di Giorgia e dei quattro giudici in occasione della presentazione della nuova stagione di X Factor 2025!

