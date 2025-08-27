27 Agosto 2025
X Factor
In attesa di X Factor 2025, Francesco Gabbani si racconta in uno speciale Sky con Ornella Vanoni

Un ritratto intimo tra musica, ricordi e amicizia per scoprire il nuovo giudice

Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor 2025 protagonista di uno speciale su Sky
Francesco Gabbani è la new entry al tavolo dei giudici di X Factor 2025, al via dall’11 settembre su Sky e in streaming su NOW. In attesa del debutto ufficiale, giovedì 28 agosto arriva uno speciale in prima serata: Gabbani, Vanoni, la musica, un ritratto intimo dell’artista toscano impreziosito dalla presenza di un’ospite d’eccezione, Ornella Vanoni.

Il cantautore ha condiviso con nel 2021 il brano Un sorriso dentro al pianto, brano per lei scritto e lanciato come prima singolo dall’album Unica.

In questo speciale i due ripercorreranno i momenti della loro amicizia, tra consigli, ricordi e riflessioni sulla musica e sul talento dei giovani artisti.

lo speciale su Sky con Francesco Gabbani e Ornella Vanoni

Gabbani, Vanoni, la musica racconterà il percorso di Francesco Gabbani attraverso i suoi ricordi e le sue canzoni, dalla giovinezza a Carrara alle prime esperienze musicali nel negozio di strumenti dei genitori, fino ai successi che lo hanno consacrato tra i protagonisti della musica italiana.

Ci sarà spazio anche per aneddoti meno noti, come gli inizi da fonico di palco per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, oltre al racconto della sua passione per la pittura e le sue giornate trascorse nella “giocheria”, il suo rifugio creativo.

Francesco Gabbani giudice a X Factor 2025

Dopo aver vinto due volte consecutive al Festival di Sanremo – prima tra le Nuove Proposte con Amen (2016) e poi tra i Big con Occidentali’s Karma (2017) – e dopo esserci tornato altre due volte con Viceversa e Viva la vita, per Gabbani si apre ora una nuova avventura: quella di giudice di X Factor.

Al tavolo troverà la formazione dello scorso anno ad eccezione di Manuel Agnelli ovvero Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, con la conduzione di Giorgia. Uno show che si prepara a tornare con una stagione rinnovata, tra attese e curiosità.

Quando vedere lo speciale

Gabbani, Vanoni, la musica andrà in onda giovedì 28 agosto alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go.

Francesco Gabbani e Ornella Vanoni protagonisti dello speciale Sky in vista di X Factor 2025

Un appuntamento che permetterà al pubblico di scoprire un lato diverso di Francesco Gabbani, alla vigilia della sua prima volta come giudice di un talent show.

