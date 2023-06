X Factor 2023. È polemica tra i giudici, Morgan: “Caro Fedez, sfidami sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina,”

X Factor 2023. Prima dell’inizio del programma partono già le prime polemiche. Del resto con il ritorno di Morgan era inevitabile e gli autori stessi ne erano probabilmente consapevoli.

Prima dell’avvio delle audition, che ricordiamo si svolgeranno l’11 e 12, 17 e 18 giugno 2023 alla Nuvola Allianz Cloud (ne abbiamo parlato qui), parte la polemica tra Fedez e Morgan.

Tutto inizia con una dichiarazione di Federico sul collega durante la presentazione della line up del concerto-evento LoveMi 2023. A domanda diretta su Morgan il rapper risponde:

“Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così“

Pronta la risposta del cantautore su Instagram…

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?“

X Factor 2023 Morgan Fedez i precedenti

I due giudici hanno trascorsi di liti e battibecchi, anche i commenti di Fedez durante una diretta Instagram del 2020 con Paolo Bonolis scatenarono subito pronte risposte di Morgan:

Quando ho fatto il mio primo X Factor avevo 21 anni, con me c’era Morgan: per me è il più grande giudice che abbia avuto il talent, lui è talmente bravo nella dialettica. Ricordo la prima puntata, durante le audizioni, arriva sul palco una ragazza che non riuscivamo a capire da lontano se fosse una ragazza o una ragazzo. Morgan gli chiese i documenti, e io dissi ironicamente ‘È la prima volta che Morgan chiede i documenti e non il contrario’. Lui si inca**o tantissimo e dovemmo sospendere le audizioni perché ne scaturì un litigio furibondo

La risposta di Morgan ai tempi fu:

Non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet. Su questo tablet riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio.

Ma se andiamo ancora più indietro nel tempo ci sono altri battibecchi tra i due.

A X Factor 8, dopo l’eliminazione del gruppo di Morgan, i Komminuet, si scatena una lite lunghissima tra lui e Fedez in cui si dicono di tutto e di più, con Marco Castoldi che fa il gesto del dito medio a tutti in diretta.

Morgan: Tu non sei in grado

Fedez: Intanto ho ancora tre concorrenti in gara

Morgan: Sì, ma io ho vinto sette volte

Dopo 9 anni Morgan torna a vestire il ruolo di giudice dopo essersi riappacificato con il programma, già nella scorsa edizione avevamo visto segnali di apertura della trasmissione che ha visto Beatrice Quinta duettare con lui. Ma se queste sono le premesse ci aspetta un’edizione scoppiettante.