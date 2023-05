Love MI: il cast del concerto di Fedez gratis in piazza del Duomo a Milano

Love MI. Il cast del concerto gratuito di Fedez.

Dopo il successo dell’edizione 2022, tutto è pronto per la nuova edizione del Love MI. E’ il concerto gratuito fortemente voluto da Fedez, un regalo alla sua città che potrà ascoltare gratuitamente musica dal vivo in piazza del Duomo. Appuntamento quindi sotto la Madonnina martedì 27 giugno. Qui l’annuncio della data.

Già annunciati il 16 maggio i nomi dei personaggi che presenteranno l’evento:

Max Angoni

Mariasole Pollio

Gabriele Vagnato

I tre prenderanno il posto che, nel 2022, fu di Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato.

Per quanto riguarda il cast di cantanti e musicisti, invece, per ora si conoscono solo 6 nomi, oltre a chiaramente quello di Fedez che, a differenza dello scorso anno, si riserverà uno spazio più piccolo. Ma certamente non potrà mancare in scaletta Disco Paradise, il singolo estivo che lo vede collaborare con Annalisa e gli Articolo 31, che hanno rispposto presente all’evento.

Ecco il cast finora confermato all’evento Love MI e la data in cui il nome è stato annunciato. La lista sarà sicuramente ancora molto lunga, visto che lo scorso anno furono ben 22 gli artisti che si esibirono sul palco montato in Piazza del Duomo e a loro si aggiunsero numerose guest star.

LOVE MI 2023 – IL CAST

Matteo Paolillo (annunciato il 2 maggio) Articolo 31 (annunciati durante il concerto del 18 maggio) Tedua (22 maggio) Bresh (24 maggio) Rondodasola (29 maggio) Annalisa (30 maggio)

in aggiornamento…