Parte il countdown per la seconda edizione di LoveMi. Fedez annuncia la data: “Non vedo l’ora di svelarvi il cast in scaletta”

LoveMi cast e scaletta dell’edizione 2023 in arrivo, ad annunciarlo è l’ideatore lo social stesso dell’evento, Fedez.

Dopo l’enorme successo dello scorso anno torna il mega concerto in piazza Duomo a Milano all’insegna di musica e solidarietà. I numeri della prima edizione parlando chiaro: 22 artisti più diverse Guest a sorpresa e ventimila persone accorse nella piazza del capoluogo lombardo per ascoltare gli artisti di diverse generazioni provenienti dal mondo rap e urban. A guidarli Fedez che, per l’occasione si riunì sul palco con l’amico J-Ax.

Lo show venne trasmesso in diretta su Mediaset Infinity e su Italia 1 con un ottimo riscontro.

Italia 1 dalle 19.00 registrò 1.440.000 spettatori totali con il 14.77% di share e, dalle 21.40 alle 24.12, risultò la prima rete del panorama televisivo italiano della serata. Lo share ovviamente saliva, fino al 37,4 %, nel pubblico tra i 15 e 24 anni.

Il tutto con una finalità benefica, quella di raccogliere soldi in favore di Tog- Togheter To Go, Onlus, centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche.

