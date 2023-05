X Factor confermati i giudici, accanto ad Ambra, Dargen D’Amico e Fedez torna Morgan

X Factor 2023 giudici.

Ne avevamo già parlato qualche settimana fa ma oggi attraverso le pagine social di del talent show di Sky arriva la conferma. Francesca Michielin sarà alla guida del programma per il secondo anno consecutivo mentre sono confermati al tavolo dei giudici Ambra e Dargen D’Amico, seconda edizione per entrambi, e Fedez giunto alla sua settima volta (con una vittoria con Lorenzo Fragola nel 2014).

Con loro al tavolo dei giudici torna quello che ha collezionato più vittorie al mondo… Morgan.

Per lui sarà l’ottava edizione, l’ultima volta fu nel 2014. Cinque le vittorie per lui con questi artisti: Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi.

Vi ricordiamo inoltre del cambiamento su scala globale del programma che vi abbiamo anticipato qui). A livello discografico gli artisti non saranno più seguiti da Sony Music Italy ma da Warner Music/ADA.

Vuoi partecipare come pubblico a una delle puntate di audizioni del programma che si svolgeranno a giugno? Clicca in basso su continua per scoprire come fare.