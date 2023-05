X Factor: ripartono i casting, torna Morgan e cambia la casa discografica che seguirà gli artisti... sarà la Warner Music/Ada

X Factor 17. Il talent show di casa Sky, sta tornando. Il 13 14 e 15 maggio partono infatti i casting del programma che si svolgeranno all’Allianz Cloud di Milano (qui per iscriversi). Le novità di questa 17esima edizione sono tante, da Morgan alla Warner Music/Ada.

Partiamo proprio da giuria e conduzione. Sembrerebbe infatti confermata, per il secondo anno consecutivo, l’ex vincitrice Francesca Michielin alla guida del programma.

Confermati anche tre dei giudici dello scorso anno: Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Rkomi ha scelto di rinunciare al ruolo in quanto sarà impegnato in un nuovo progetto discografico al momento top secret.

Nella nuova edizione in partenza a settembre 2023 tornerà il giudice più amato e contestato di sempre. Parliamo di colui che, non solo ha vinto più edizioni del programma in Italia, ma nel mondo… Morgan.

Per Marco Castoldi, di recente visto in Rai con il programma Stramorgan, sarà l’ottava edizione che lo vedrà nei panni di giudice di X Factor. L’ultima volta fu nel 2014 quando a trionfare fu Fedez con Lorenzo Fragola.

L’artista ha vinto per cinque volte portando al trionfo in ordine cronologico: Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi.

X factor 17 cambia anche la discografica

Un altro cambiamento parte invece da Londra ed è su scala globale. Parliamo della casa discografica gemellata con lo show che si occuperà del/la vincitore/trice dello show (oltre che, a discrezione della major, di altri artisti sui sceglieranno di puntare).

Da quest’anno la casa discografica dello show a livello globale e in Italia non sarà più la Sony Music ma la Warner Music, guidata da Pico Cibelli, in deal con la sua divisione indipendente di servizi per artisti e label, Ada Music Italy, guidata da Davide D’Aquino.