X Factor: per la prima volta la fase delle “sedie” diventa live con il pubblico presente. Le dichiarazioni dei giudici e le fasi del programma

X Factor 16. Torna giovedì 15 settembre X Factor con un’edizione totalmente rinnovata. Cambia la conduttrice con l’arrivo della vincitrice della quinta edizione, Francesca Michielin, e cambia tutto il tavolo dei giudici con il ritorno di Fedez e le new entry Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

L’appuntamento è alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW mentre tutti i mercoledì, a partire dal 21 settembre, ci sarà la messa in onda in prima serata della puntata su TV8.

Il programma partirà con tre puntate dedicate alle Audition in calendario per il 15, 22 e 29 settembre. Subito dopo questa fase i giudici conosceranno il roster della squadra a loro assegnata (le categorie, eliminate lo scorso anno, non torneranno), e partiranno i Bootcamp previsti per il 6 e il 13 ottobre. Identico il meccanismo degli scorsi anni con le sedie e gli Switch. Le sedie a disposizione per ogni team saranno sei.

Il 20 ottobre ci sarà quindi la Last call, ovvero il ritorno sul palco degli artisti che hanno occupato le 6 sedie per ogni squadre con i giudici chiamati a scegliere solo tre componenti per squadra. Quest’anno il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, capienza 12.000 persone, sarà presente e, facendosi sentire, svolgerà il ruolo di quinto giudice di X Factor.

Dal 27 ottobre inizieranno i Live dal teatro Repower di Assago.

