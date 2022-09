X Factor 16: Linda Riverditi urla i suoi demoni con “Coraline” dei Måneskin commuovendo la giuria ed emozionando Damiano David

X Factor 16 Coraline la cover di Linda Riverditi, 18enne della provincia di Cuneo, conquista il pubblico in studio ma non solo.

Linda arriva accompagnata dalla la mamma, figura della sua vita a cui tiene molto nonostante qualche conflitto generazionale. Racconta ai giudici che scrive le sue canzoni ma non le ha mai pubblicate perché sono molto personali e sente il bisogno di un boost di autostima. E forse X Factor è il posto giusto per lei.

Per Linda la musica è liberatoria, il suo modo di buttafuori… la sua auto terapia.

Confessa a Francesca Michielin nel dietro le quinte che giudice che le fa più paura e anche quello che le piace di più e con cui vorrebbe lavorare… Fedez.

Il pezzo con cui cerca di conquistare lui e gli altri giudici è Coraline dei Måneskin che interpreta accompagnandosi al pianoforte.

La sua esibizione commuove tutti i giudici, in particolare Ambra e Fedez, e non solo la porta ad ottenere quattro sì ma anche a ricevere i complimenti di Damiano David, leader dei Måneskin che le scrive sui social:

“Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio.“

Il pubblico le dona la standing ovation e i giudici commentano così la sua esibizione:

Rkomi: sei un bellissimo vulcano, mi hai emozionato. Sono curioso di sapere tutte le cose che tieni per te:

Fedez: credo che tu abbia mostrato la grande differenza tra l’incoscienza e la consapevolezza artistica perché prendere un brano della band con ii frontman più forte del momento e farlo proprio vuol dire non solo che sei brava ma c’è maturità artistica.

Dargen D’Amico: così si fa. Si prende del materiale artistico scritto da altri esseri umani e te lo fai passare addosso, sul tuo vissuto, e lo fai diventare una canzone all’altezza dell’originale, ma un’altra canzone.

Ambra: C’è veramente poco da dire, in realtà si è sentito tutto quello che ci hai raccontato ma sopratutto quello che non ci hai raccontato. La tua fortuna secondo me è che non hai paura di sentire e continua a farlo, è stato un viaggio fantastico, davvero.

A seguire il video dell’esibizione e il testo della canzone.

X Factor 16 Coraline Linda Riverditi

Coraline Testo

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Coraline bella come il sole

Guerriera dal cuore zelante

Capelli come rose rosse

Preziosi quei fili di rame, amore, portali da me

Se senti campane cantare

Vedrai Coraline che piange

Che prende il dolore degli altri

E poi lo porta dentro lei

Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Però lei sa la verità

Non è per tutti andare avanti

Con il cuore che è diviso in due metà

È freddo già

È una bambina però sente come un peso

E prima o poi si spezzerà

La gente dirà: “Non vale niente”

Non riesce neanche a uscire da una misera porta

Ma un giorno, una volta, lei ci riuscirà

E ho detto a Coraline che può crescere

Prendere le sue cose e poi partire

Ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che

Che le ricopre la strada di mine

E ho detto a Coraline che può crescere

Prendere le sue cose e poi partire

Ma Coraline non vuole mangiare, no

Sì, Coraline vorrebbe sparire

E Coraline piange

Coraline ha l’ansia

Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua

E forse il mare è dentro di lei

E ogni parola è un’ascia

Un taglio sulla schiena

Come una zattera che naviga in un fiume in piena

E forse il fiume è dentro di lei, di lei

Sarò il fuoco ed il freddo

Riparo d’inverno

Sarò ciò che respiri

Capirò cos’hai dentro

E sarò l’acqua da bere

Il significato del bene

Sarò anche un soldato

O la luce di sera

E in cambio non chiedo niente

Soltanto un sorriso

Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra al mio viso

E in cambio non chiedo niente

Solo un po’ di tempo

Sarò vessillo, scudo

O la tua spada d’argento e

E Coraline piange

Coraline ha l’ansia

Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua

E forse il mare è dentro di lei

E ogni parola è un’ascia

Un taglio sulla schiena

Come una zattera che naviga in un fiume in piena

E forse il fiume è dentro di lei, di lei

E dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline

Coraline, bella come il sole

Ha perso il frutto del suo ventre

Non ha conosciuto l’amore

Ma un padre che di padre ha niente

Le han detto in città c’è un castello

Con mura talmente potenti

Che se ci vai a vivere dentro

Non potrà colpirti più niente

Non potrà colpirti più niente