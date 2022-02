Måneskin: un racconto di fantasia scritto da Cataldo Scatamacchia per celebrare la storia di “Coraline”

I Måneskin con il loro singolo Coraline ispirano un racconto scritto dall’autore Cataldo Scatamacchia.

Coraline e il chiaro di Luna, questo è il titolo del racconto breve ad opera delll’autore Cataldo Scatamacchia ispirato al celebre brano dei Måneskin, contenuto nell’album Teatro D’Ira Vol. 1.

Lo scorso 1° febbraio, la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha presentato la canzone Coraline anche sul palco dell’Ariston, in occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

L’esibizione, che abbiamo raccontato qui, è arrivata dopo quella di Zitti e buoni, brano che li ha eletti vincitori di Sanremo 2021 e, poco dopo, dell’Eurovision Song Contest dello stesso anno. É stata una performance davvero sentita, soprattutto dal frontman Damiano, che si è lasciato andare a un momento di sincera commozione.

Coraline è un singolo che ha riscosso un grande successo nazionale e internazionale nonostante sia cantato in lingua italiana. Grazie al connubio armonico tra musica, creatività e narrativa, ora nasce un racconto breve ispirato al brano, che parla della storia d’amore tra Damiano e la compagna Giorgia.

Måneskin – Coraline e il chiaro di luna

Il brano, pur non essendo mai stato scelto come singolo, ha da poco superato quota 100 milioni di stream, superando anche brani potenzialmente più forti come per esempio Mammamia, fermo a 56 milioni di ascolti.

Ecco quello che spiega l’anteprima del racconto breve:

L’intento è quello di creare una storia articolata intorno al significato del testo della canzone.

L’autore ha cercato di convertire determinati stati d’animo in qualcosa di tangibile e riconoscibile, a volte identificandoli come luoghi e oggetti, altre incarnandoli in personaggi veri e propri.

Coraline è una giovane fanciulla, conduce una vita umile insieme a suo padre nel villaggio di Kulde.

Il destino viene travolto violentemente dall’arrivo di un personaggio misterioso, che riesce a colorare un’esistenza fino ad allora fatta di sole sfumature di grigio.

Al lettore, dunque, la curiosità di scoprire quali tonalità tingeranno la storia di Coraline.

Il racconto si può acquistare digitalmente e leggere al seguente link: Coraline e il chiaro di luna