SANREMO 2022: Tutti pazzi per i Måneskin, i primi (super)ospiti della prima serata

A Sanremo 2022 Måneskin ospiti della prima serata della settantaduesima edizione del Festival.

Esattamente a metà delle esibizioni della prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus annuncia il primo momento dei Måneskin. Sullo schermo lancia un RVM di presentazione della band, che dopo un anno incredibile torna all’Ariston.

I Måneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 con la canzone Zitti e buoni. Un paio di mesi dopo, a maggio, la band romana ha trionfato anche all’Eurovision Song Contest con lo stesso brano, diventando dei fenomeni a livello mondiale.

Il 2021 è proseguito alla grande per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, che si sono esibiti ovunque, con artisti leggendari, come i Rolling Stones, e sono stati ospiti nei migliori show televisivi americani ed europei. La loro fan base si è espansa dal Canada alla Russia, dalla Finlandia fino ad arrivare a essere nominati ai Grammy.

Amadeus ri-porta a sanremo 2022 i måneskin

Questa sera i Måneskin sono tornati sul palco che gli ha portato così tanta fortuna. Non solo da ospiti, ma più che altro da superospiti, visto il loro successo. I traguardi ottenuti sono davvero tantissimi, ma con la loro solita umiltà e leggerezza tornano a Sanremo.

Ornella Muti e Amandeus quindi li introducono con un escamotage in diretta, mai successo prima in 72 anni: Ornella infatti porta un cappello da autista ad Ama, che subito dopo lascia il palco, percorre la platea e raggiunge l’esterno del teatro per andare a prendere personalmente i Måneskin.

A quel punto, Amadeus arriva guidando un trenino all’hotel della band e li accompagna all’Ariston, passando per il backstage del teatro. Il sipario si chiude e Amadeus torna sul palco e lancia l’esibizione di Zitti e buoni. Il Teatro Ariston si alza in standing ovation.

Dopo l’esibizione, Damiano dice:

A noi sembra l’altro ieri. È bellissimo tornare, siamo davvero emozionati.

I MÅNESKIN CANTANO CORALINE

Dopo l’esibizione di Rkomi, decimo cantante in gara su dodici, tornano sul palco i Måneskin, che propongono una versione live del loro brano Coraline.

La loro presenza scenica e il loro talento si esprime ancora di più in questa performance più intima e intensa. Sono cresciuti in questo lungo anno, ma si vede che non hanno mai dimenticato da dove sono partiti. Tanto che Damiano si commuove apertamente davanti a tutti e si prende un bell’abbraccio da Amadeus.