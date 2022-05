Willie Peyote: guida alle canzoni del nuovo album, “Pornostalgia”

Pornostalgia è il nuovo album di Willie Peyote fuori dal 6 maggio 2022 per Virgin Records/Universal Music Italia.

Il sesto album del rapper e cantautore torinese esce a 3 anni di distanza dal precedente lavoro, Iodegradabile, e ad un anno di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con MAI DIRE MAI (La locura), brano certificato con il disco di platino che ha conquistato il premio della Critica Mia Martini.

All’interno del disco tredici tracce e diverse collaborazioni. Ecco la tracklist:

“Ufo” “Fare Schifo” feat. MICHELA GIRAUD “La Colpa al Vento” prod. by Godblesscomputers “All you can hit” “Prima” “Il Furto Della Passione” “Risarcimento Skit” feat. Emanuela Fanelli “Diventare Grandi” feat. Samuel “I Soldi non esistono” feat. Speranza & Jake La Furia “La Casa dei Fantasmi” “Hikikomori” “Robespierre” feat. Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids 13. “Sempre lo stesso Film”

Acquistando il nuovo album qui sarà possibile partecipare al PEYOTeMES, uno speciale talk tour durante il quale Willie presenterà il suo nuovo lavoro di studio.

Gli appuntamenti, durante i quali Willie converserà con alcuni ospiti e amici, si terranno all’interno di alcuni storici club italiani, alcuni dei quali avrebbero dovuto ospitare durante l’inverno i concerti di Willie e della sua band, una scelta dettata dalla voglia di supportare i club che hanno fortemente sofferto durante questi due anni di pandemia.

Questo il calendario degli appuntamenti:

venerdì 6 maggio MILANO Santeria (inizio ore 20:00) con Andrea Colamedici (Tlon) e Marco Cappato

sabato 7 maggio LECCE Officine Cantelmo (inizio ore 20:00)

domenica 8 maggio BARI L’officina degli esordi (inizio ore 20:00)

lunedì 9 maggio TORINO Hiroshima Mon Amour (inizio ore 20:00) con Guido Catalano

martedì 10 maggio PADOVA Giardini Dell’Arena (inizio ore 20:00)

mercoledì 11 maggio ROMA Monk (inizio ore 20:00) con Alberto Guidetti e Bebo di Lo Stato Sociale

venerdì’ 13 maggio PALERMO Candelai (inizio ore 20:00) con Federica Cacciola

lunedì 16 maggio FIRENZE Viper (inizio ore 20:00)

mercoledì 18 maggio NAPOLI Foqus (inizio ore 20:00) con Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids

giovedì 19 maggio BOLOGNA Estragon (inizio ore 20:00) con Goodblesscomputer e Moder Gloryhole

Peyote e gli All Done sono pronti per presentare dal vivo i nuovi pezzi durante il tour, organizzato da Magellano Concerti, che prenderà il via il prossimo 18 giugno.

Queste le date:

18 GIUGNO 2022 SENIGALLIA (AN) Mamamia Festival

22 GIUGNO 2022 BOLOGNA Sequoie Music Park

23 GIUGNO 2022 PADOVA Sherwood Festival

29 GIUGNO 2022 FIRENZE Ultravox SOLD OUT

30 GIUGNO 2022 ROMA Rock In Roma

01 LUGLIO 2022 PERUGIA Umbria Che Spacca

03 LUGLIO 2022 NAPOLI Suona Festival – Ex Base Nato NUOVA DATA

08 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) Flowers Festival

13 LUGLIO 2022 PISTOIA Pistoia Blues – Storytellers

19 LUGLIO 2022 MILANO Ippodromo Snai San Siro

23 LUGLIO 2022 MARINA DI CAMEROTA (SA) Meeting Del Mare NUOVA DATA

29 LUGLIO 2022 GRADISCA D’ISONZO (GO) Castello

06 AGOSTO 2022 SOGLIANO AL RUBICONE (FC) SoglianoSonica

16 AGOSTO 2022 BRESCIA Festa di Radio Onda D’Urto NUOVA DATA

21 AGOSTO 2022 MOLA DI BARI (BA) Locus Festival

22 AGOSTO 2022 GALLIPOLI (LE) Parco Gondar

30 SETTEMBRE 2022 TREZZO SULL’ADDA (MI) Live Club NUOVA DATA (recupero del 28 gennaio 2022)

