Willie Peyote in attesa del disco lancia “La colpa al vento”

Willie Peyote La Colpa al vento testo e significato del nuovo singolo estratto dall’album Pornostalgia in uscita per Virgin Records – Universal Music Italia il 6 maggio prossimo.

Il disco, in uscita su tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in formato CD e LP. Pre acquistando il nuovo album su shop.universalmusic.it sarà possibile partecipare al “PEYOTeMES”, uno speciale talk tour durante il quale Willie presenterà il suo nuovo lavoro di studio.

Gli appuntamenti (durante i quali Willie converserà con alcuni ospiti e amici) si terranno all’interno di alcuni storici club italiani, alcuni dei quali avrebbero dovuto ospitare durante l’inverno i concerti di Willie e della sua band, una scelta dettata dalla voglia di supportare i club italiani che hanno fortemente sofferto durante questi due anni di pandemia.

Questo il calendario degli appuntamenti:

venerdì 6 maggio MILANO Santeria (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

sabato 7 maggio LECCE Officine Cantelmo (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

domenica 8 maggio BARI L’officina degli esordi (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

lunedì 9 maggio TORINO Hiroshima Mon Amour (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

martedì 10 maggio PADOVA Giardini Dell’Arena (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

mercoledì 11 maggio ROMA Monk (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

venerdì’ 13 maggio PALERMO Candelai (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

lunedì 16 maggio FIRENZE Viper (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

mercoledì 18 maggio NAPOLI Foqus (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

giovedì 19 maggio BOLOGNA Estragon (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

L’album, il sesto della carriera di Willie Peyote, e conterrà 13 tracce inedite con diverse collaborazioni (vedi qui). Willie darà il via al mese di uscita del suo nuovo album “PORNOSTALGIA” salendo sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma.

Questo ritorno sul palco sarà un assaggio del tour che porterà Willie nuovamente live a partire dal prossimo 18 giugno. Alle date già annunciate si aggiungono ora Napoli, Marina di Camerota, Brescia e Trezzo sull’Adda.

Willie Peyote La Colpa al vento significato

Ad anticipare il disco il singolo Fare schifo e ora La colpa al vento. Ecco come lo racconta l’artista:

La Colpa al Vento è un brano che racconta della sensazione di aver perso una occasione, come se fosse un biglietto della lotteria che ti è volato via, e invece di dare la colpa a te stesso, che ti sei fatto scivolare quell’occasione dalle mani perché non la tenevi abbastanza stretta, dai la colpa al vento.

È un brano che nasce da un racconto personale ma che come sempre racconta un sentimento comune a tanti.

WILLIE PEYOTE LA COLPA AL VENTO TESTO E AUDIO

Oh oh oh, oh oh oh

e tu mi dici che se è già tutto finito non è mai nato

e mi cancelli da tutto

bandiere a mezz’asta abbiamo ammainato

in segno di lutto

quando ti ho visto quella luce mi ha abbagliato

ci ho pure creduto ma era sbagliato

e abbiamo abbaiato

ed è già un fallimento

resto sdraiato qui sul pavimento

Perché al momento

non riesco a pensare

meglio cambiare argomento

tu vuoi prendere e andare

lo sai che l’inquinamento in Cina

mica è normale

spero che il riscaldamento globale

sciolga il tuo ghiaccio nel mare

Era il nostro biglietto della lotteria

e con un soffio ti è volato via

sfugge di mano tipo emorragia

dottore lo stiamo perdendo

era un biglietto della lotteria

e con un soffio ti è volato via

e ora vuoi dire che la colpa è mia

come se potessi dare la colpa al vento

come se potessi dare la colpa al vento

non sapremo mai

se avremo vinto o perso tempo

come se potessi dare la colpa al vento

E ora mi dici che vai via e non ci riesci

questa città è anche un po’ mia se ci pensi

anche se non sono un cinno del vivaio

mi sentivo a casa come Di Vaio

troppo in fretta ne ho persi un paio

la spiaggia perfetta

l’oceano a febbraio

tre mesi stai dall’altra parte del mondo

lì notte e qui giorno

ma uguale non dormo

Riaprire l’argomento è un’autopsia

ad ogni complimenti l’allergia

non so se sei mai stata dalla mia

un tarlo poi diventa malattia

siam passati da telepatia

a non sentirci come in galleria

l’utopia che quel biglietto fosse vincente

resteremo con quel dubbio per sempre

Era il nostro biglietto della lotteria

e con un soffio ti è volato via

sfugge di mano tipo emorragia

dottore lo stiamo perdendo

era un biglietto della lotteria

e con un soffio ti è volato via

come se potessi dare la colpa al vento

non sapremo mai se avremo vinto

o perso tempo

come se potessi dare la colpa al vento

Era un biglietto della lotteria

e con un soffio ti è volato via

sfugge di mano tipo emorragia

era un biglietto della lotteria

e con un soffio ti è volato via

e ora vuoi dire che la colpa è mia

che la colpa è mia, la colpa è mia

come se potessi dare la colpa al vento

Foto di Chiara Mirelli