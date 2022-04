Pornostalgia: il nuovo album in uscita il 6 Maggio, ad anticiparlo l’uscita del brano manifesto “Fare Schifo”.

Conterà tredici tracce inedite, Pornostalgia, il sesto album in studio del rapper torinese, Willie Peyote, disponibile dal 6 Maggio in digitale e in formato fisico (CD e LP) per Virgin Records/Universal Music Italia. Ad anticipare l’uscita il singolo-manifesto Fare Schifo con la partecipazione di Michela Giroud, dall’8 Aprile su tutte le piattaforme streaming.

È il primo lavoro in studio del rapper dopo la partecipazione al Festival di San Remo, che lo ha visto vincitore del Premio Della Critica Mia Martini, con il brano Mai dire mai (la locura), certificato disco di platino.

L’album avrà diverse collaborazioni: alcune inedite, come nel brano I Soldi non esistono con Jake la Furia e Speranza, ed altre storiche con Samuel, Fast Animal and Slow Kids e Godblesscomputer, quest’ultimo già presente nell’album Educazione Sabauda.

Il disco vedrà inoltre la partecipazione dell’attrice Emanuela Fanelli, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Una Pezza di Lundini, e la comica Michela Giraud.

WILLIE PEYOTE “FARE SCHIFO”

La Giraud sarà protagonista nel singolo che anticiperà l’album, di cui sarà disponibile anche un video ufficiale. A dare il via a questa collaborazione un monologo della comica andato in onda a Le Iene sulla “rivoluzione” di fare schifo e sulla libertà di essere come si è, temi su cui Willie Peyote si stava confrontando nello stesso periodo pensando al testo di questa canzone.

Ecco le parole di Michela Giraud:

Sono molto contenta di fare schifo insieme a Willie e di condividere con lui il mantra di una vita.

A seguire la tracklist dell’album:

Ufo Fare Schifo feat. Michela Giroud La Colpa al Vento prod. Godblesscomputers All you can hit Prima Il Furto Della Passione Risarcimento Skit feat. Emanuela Fanelli Diventare Grandi feat. Samuel I Soldi non esistono feat. Speranza & Jake La Furia La Casa dei Fantasmi Hikikomori Robespierre feat. Fast Animals and Slow Kids Sempre lo stesso Film

PEYOT-E-MES

A partire dal 6 Maggio, giorno di pubblicazione del disco, Willie Peyote girerà l’Italia con il talk tour PEYOTeMES, nome ripreso dallo storico liquore torinese “Punt e Mes” , durante il quale insieme ad alcuni ospiti e amici parlerà del suo ultimo lavoro in studio.

Gli appuntamenti si terranno all’interno dei club che avrebbero dovuto ospitare il tour invernale del rapper, scelta dovuta alla volontà di supportare gli spazi rimasti chiusi durante questi due anni di emergenza sanitaria. All’evento sarà possibile accedere solo attraverso il pre-acquisto del nuovo album sul sito ufficiale Universal, qui il link al sito.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 6 maggio MILANO Santeria (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Sabato 7 maggio LECCE Officine Cantelmo (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Domenica 8 maggio BARI L’officina degli esordi (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Lunedì 9 maggio TORINO Hiroshima Mon Amour (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

Martedì 10 maggio PADOVA Giardini Dell’Arena (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Mercoledì 11 maggio ROMA Monk (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

Venerdì’ 13 maggio PALERMO Candelai (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Lunedì 16 maggio FIRENZE Viper (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Mercoledì 18 maggio NAPOLI Foqus (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Giovedì 19 maggio BOLOGNA Estragon (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Il 2022 sarà l’anno della ripresa anche per Willie Peyote che presenterà il suo nuovo album e i brani del suo repertorio con la sua band, gli All Done, in un tour estivo organizzato da Magellano Concerti e sponsorizzata Radio Deejay, radio ufficiale del tour.

Ecco le date aggiornate:

18 GIUGNO 2022 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA (Nuova Data)

22 GIUGNO 2022 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

23 GIUGNO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL (Nuova Data)

29 GIUGNO 2022 – FIRENZE – ULTRAVOX (Sold Out)

30 GIUGNO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

01 LUGLIO 2022 – PERUGIA – UMBRIA CHE SPACCA (Nuova Data)

08 LUGLIO 2022 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

13 LUGLIO 2022 – PISTOIA – PISTOIA BLUES (Nuova Data)

19 LUGLIO 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

29 LUGLIO 2022 – GRADISCA D’ISONZO (GO) – CASTELLO (Nuova Data)

06 AGOSTO 2022 – SOGLIANO AL RUBICONE (FC) – PIAZZA MATTEOTTI (Nuova Data)

21 AGOSTO 2022 – MOLA DI BARI (BA) – LOCUS FESTIVAL (Nuova Data)

22 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR (Nuova Data)