Dopo il boom di “Estate” il 2022 per Will inizia con “Domani che Fai?” (TESTO e AUDIO)

Will Domani che fai? testo scritto durante il primo lockdown per il singolo che segna il ritorno del giovane cantautore dopo il successo di Estate, brano che ha raggiunto e superato 30 milioni di stream sul solo Spotify conquistando il disco di platino.

Il 2022 per Will inizia il 12 gennaio con l’uscita di Domani che fai? singolo che vede alla produzione Neezy e Tom fuori per Polydor (Universal Music Italy).

William Busetti, in arte Will classe 1999 nasce a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo, paesino dove tutt’ora vive.

Fin da bambino pratica il calcio ottenendo promettenti risultati a livello giovanile ma è la musica a conquistarlo portandolo a scrivere, dalla fine del liceo, i primi pezzi che inizia a pubblicare su YouTube nel 2019, canzoni che confluiscono in un EP.

Nel 2020 pubblica così altri tre singoli e decide di partecipare a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata ed è qui che canta Estate, un brano liberamente ispirato a Someone you loved di Lewis Capaldi che diventa subito virale sui social,

WILL DOMANI CHE FAI? TESTO – SIGNIFICATO E AUDIO

Scritta dallo stesso Will Domani che fai? è un brano di matrice pop – urban che s’interroga e analizza con una spontaneità le diverse fasi di una relazione d’amore che nel corso del suo sviluppo può vivere molteplici sfumature, dall’amore puro e spensierato a quello malinconico e incerto verso il futuro per la paura di un possibile abbandono.

Ecco come ne parla Will…

Domani che fai? è l’espressione perfetta di quello che sono in questo momento

Sono molto legato a questo nuovo brano perché descrive molto di me, di quello che sento personalmente e musicalmente, è un brano a cui ho lavorato con molta spontaneità seguendo il naturale flusso degli avvenimenti degli ultimi due anni.

Ho iniziato a stendere una prima bozza del testo durante il primo lockdown, il singolo si è poi completato negli ultimi mesi con una produzione musicale di cui sono entusiasta e che rappresenta la mia personale evoluzione verso il pop urban contemporaneo. Il brano ripercorre diverse fasi di quelle che possono essere le sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno ad una relazione amorosa, molteplici sfumature che spesso neanche noi riusciamo a comprendere, ponendoci diversi interrogativi dovuti anche all’incertezza ormai costante del nostro futuro, anche a causa della pandemia.

Nonostante la paura verso un futuro incerto “Domani che fai” intende lanciare un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro, tutto deve poter proseguire nel migliore dei modi. Sono molto felice di tornare finalmente con una bella energia positiva e soprattutto con un brano che mi ha accompagnato nel corso di questi anni difficili, aiutandomi a liberarmi da inutili fardelli

Domani che fai? è stata scritta dallo stesso Will con Federico Nerozzi. Qui a seguire testo e audio del pezzo.

DOMANI CHE FAI? TESTO E AUDIO

Ti dirò un segreto ma resta tra noi

Dimmi che me lo prometti

Vorrei tornare un po’ indietro nel tempo ma solo se tu lo permetti

per ricordare a noi due del passato di credere sempre nei sogni

e di rifare i milioni di errori perché ci hanno resi più forti

due parole squarciano un silenzio che a volte ci sembra non voglia finire

io non so che dire se mi guardi dentro specchiati nel vuoto se lo vuoi riempire

Il mio cuore è speciale L’hai rotto a metà ora non batte più a tempo

forse per questo che vivo in ritardo ed è colpa mia se ti ho perso

le lacrime cadono con la pelle d’oca secondi che passano io ti voglio ancora

ma dimmi domani che fai ti va di passare da me

giuro che non ti amerò lo sai puoi fidarti

guarderemo il sole all’orizzonte fino a quando i cuori battono

dimmi domani che fai ti va di passare da me

giuro che non ti amerò lo sai puoi fidarti

guarderemo il sole all’orizzonte fino a quando i cuori battono

Perché sbagliare fa male lo sai

Ma a volte ti cambia la vita

Non mi mentire che tanto lo sai che con me non ci sei mai riuscita

Io di sbagli ne ho fatti centomila la fortuna gira come una cartina

Rimani un momento o fino a domattina

Dipende da te

Fermati e respira

Che poi questo istante non torna

E volerà solo chi sogna

L’amore qui quanto ci costa

Io ti amo senza farlo apposta

Non ti so dire cosa sei per me, parole che forse non troverò mai

Se mi dai del tempo io ci proverò

Rimani fin quando vorrai

le lacrime cadono con la pelle d’oca secondi che passano io ti voglio ancora

ma dimmi domani che fai ti va di passare da me

giuro che non ti amerò lo sai puoi fidarti

guarderemo il sole all’orizzonte fino a quando i cuori battono

dimmi domani che fai ti va di passare da me

giuro che non ti amerò lo sai puoi fidarti

guarderemo il sole all’orizzonte fino a quando i cuori battono

Le lacrime cadono

C’è l’alba tra un’ora

Parole che tremano

Non ti lascio sola

I secondi passano

L’amore rimane

Nel bene o nel male

Io ti voglio ancora