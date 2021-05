Dopo i 17 milioni di stream di “Estate” Will torna con “Bella uguale”

Will Bella uguale è il titolo del nuovo singolo che arriva dopo il successo, inaspettato, da oltre 17 milioni di stream di Estate.

William Busetti, in arte Will nasce nel 1999 e da bambino pratica il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia.

Questa è la storia di Will che abbiamo avuto modo di conoscere a fine 2020 a X Factor con già tre singoli alle spalle. Nonostante non sia riuscito ad entrare nel programma il brano presentato alle audizioni, Estate, liberamente ispirato a Someone you loved di Lewis Capaldi, diventa virale.

La canzone ha raccolto ad oggi oltre 17 milioni di stream totali solo su Spotify, continuando a registrare tra i 70 k e 80 k ascolti quotidiani, conquistando anche la cover della playlist Generazione Z dedicata alle giovani promesse della musica italiana. A oltre 6 mesi dalla pubblicazione ufficiale il brano è tuttora nella classifica italiana top 100 dei singoli più ascoltati su Spotify.Il videoclip è diventato virale su Tik Tok e su YouTube conta oltre 5 milioni di views.

Inoltre il brano ha conquistato il disco d’oro per le oltre 35.000 unità ed ora è tempo di nuova musica.

Will Bella uguale

Ad oltre 6 mesi dall’uscita ufficiale Will ritorna quindi con Bella Uguale, brano disponibile sulle piattaforme digitali da mercoledì 5 Maggio è già in pre-save qui per Polydor.

Ecco come racconta il brano il giovane artista:

“Bella Uguale come moltissime mie canzoni nasce da un ricordo. Ho scritto il testo durante il secondo lockdown quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà. Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni… Spero che Bella Uguale possa essere accompagnata da un’estate di leggerezza, e perché no, che possa essere la colonna sonora di qualche amore nato in spiaggia che, anche se non sarà corrisposto, sarà bello uguale“

Il nuovo singolo, scritto dallo stesso Will, e stato prodotto da Mark & Kremont e affronta con una spontaneità disarmante un amore estivo non corrisposto, trattando il tema con quella spensieratezza che solo l’estate è in grado di regalarci.