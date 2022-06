Wendy’s Parade: il nuovo singolo “Te tra le cose” è un brano vintage-rock con riferimenti anni ’50

I Wendy’s Parade sono pronti a lanciare il loro nuovo singolo Te tra le cose. fuori per Gotham Dischi con distribuzione Capitol Records Italy.

Il brano, in radio e nei digital store dal 24 giugno fa seguito al precedente sintolo intitolato Mal di testa.

Questo nuovo pezzo nasce in studio a Vailate, dopo una lunga riflessione su ciò che eravamo e fin dove potevamo spingerci a sperimentare, come il tratto del ‘cercare’ che riprende in Te tra le cose sonorità vintage-rock con chiari riferimenti agli anni ’50:

“Abbiamo cercato di essere coerenti con “Mal di testa” (Gotham Dischi, Capitol) e di continuare il nostro percorso alla ricerca del punk, e di quelle sonorità che vogliamo raccontare. Volutamente una canzone non estiva seppur in uscita a Giugno, abbiamo molti propositi per l’anno che viene, e vogliamo farlo a modo nostro”

Conosciamo meglio i Wendy’s Parade

Wendy’s Parade è una band formata da 3 ragazzi classe 2003, il cui scopo è quello di unire alcune generazioni del rock (punk, grunge, golden age, 2000) con sonorità pop moderne.

Il trio è composto da Lorenzo Montani, Simone Baffi e Pietro Cicorella, rispettivamente chitarra, voce e produzioni.

I tre nascono e crescono nella nebbia dei piccoli paesini ai margini della provincia, ritrovandosi spesso a suonare e comporre insieme.

Dal 2022 sono artisti di Gotham Dischi, con distribuzione Universal Music italy.