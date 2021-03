Dopo “Tale & Quale Show” Virginio torna con una ballata spaccacuore, “Rimani”

Virginio Rimani è il titolo del singolo che segna, finalmente, il ritorno alla musica per il cantautore di Fondi già vincitore di Amici di Maria De Filippi nonché autore di alcuni noti singoli di Laura Pausini.

A fine 2020 Virginio è tornato in televisione in qualità di concorrente di Tale & Quale Show, programma in cui ha ricevuto il plauso del pubblico e dei giurati grazie a straordinarie performance nelle vesti di Bruno Mars, Franco Simone, Ed Sheeran e Justin Timberlake, tra gli altri. Esibizioni che hanno permesso al grande pubblico di ricordarsi le straordinarie doti vocali e interpretative del cantautore.

VIRGINIO RIMANI

Rimani è il titolo che segna il ritorno discografico di Virginio. Discograficamente l’artista ha pubblicato l’ultimo album, Ovunque, ben nove anni, nel 2012. Nel durante non si è certo fermato portando avanti in contemporanea la carriera di autore (Laura Pausini, tre brani nell’album vincitore del Latin Grammy, Chiara Galiazzo, Francesca Michielin, Raf…) e di cantautore.

Dal 2015 al 2019 ha infatti pubblicato i singoli Hercules, Semplifica, Rischiamo tutto, Cubalibre e P.S. Post Scriptum, brano nato dalla lettera di un detenuto (vedi qui). Un percorso anche all’insegna della sperimentazione che comprende un viaggio in Giappone per un live con il gruppo prog dei Cervello che ha dato vita al disco dal vivo Live in Tokyo 2017.

Ora però è tempo di nuova musica, del primo tassello di un disco che arriverà nel corso del 2021, a dieci anni dalla vittoria del cantautore ad Amici di Maria De Filippi.

Rimani è un brano intenso, sincero, dal testo che arriva al petto come una pugnalata nel raccontare la paura di amare dopo tante sofferenze. Una canzone che ci restituisce la parte più intima del cantautore, quella di ballate entrate nel cuore del pubblico come Ad occhi chiusi e Non ha importanza.

Il nuovo singolo sarà su tutte le piattaforme digitali dal 2 aprile. Virginio ha anticipato sulle sue pagine social la copertina e una parte del testo del brano.

Virginio Rimani testo

Perché so che ogni storia ha le sue catene,

ma non puoi comprenderla dalla fine

perché alla fine ti ricordi di tutto tranne ciò che hai distrutto

e non voglio niente da ricordare

che un giorno o l’altro dovrò cancellare,

quello che voglio io è qualcuno che mi ami

e mi chieda rimani

To be continued