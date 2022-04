Versailles, a pochissime settimane dall’ultimo singolo, ecco il nuovo brano: “Assolo”

Versailles ritorna a meno di un mese dall’ultimo singolo Lisa Dagli Occhi Blu Ray, primo singolo dopo l’esperienza a X Factor 2021, ve ne abbiamo parlato qui.

In vista dell’uscita dell’Ep, in arrivo entro la primavera, ecco il nuovo singolo Assolo, disponibile dall’8 Aprile su tutte le piattaforme.

Un ritorno alle sonorità grunge per l’artista classe ’96, proprio le stesse che lo avevano fatto conoscere e apprezzare durante il talent con Truman Show. A sottolineare ancora una volta la volontà di far interagire generi diversi dal Metal all’Hard Rock passando dall’Hip Hop all’Elettronica in un suo personalissimo sound, con il desiderio di costruire qualcosa di nuovo e forse apparentemente assurdo.

versailles “assolo”

Scritto insieme a Federico Nardelli e Fusto Lama, membro dei Coma Cose, e co-prodotto insieme a Nardelli e Colombo, Assolo è una delle canzoni più adolescenziali di Versailles un racconto scettico di sé stesso alle prese con le sue molteplici personalità.

Queste le parole dell’artista:

Assolo parla di aspetti della mia personalità che non sono mai stato in grado di spiegare a parole alle persone della mia vita, cose che capisco io stesso solo mettendole prima in musica. In questo brano, poi, ho voluto demistificare anche la figura del chitarrista che nelle band di solito è il macho, un Dio onnipotente e inattaccabile.

Io l’ho fatto diventare il ragazzino problematico che non parla perché si vergogna, che usa la chitarra come scudo contro l’imbarazzo di spiegarsi e/o di integrarsi.

-Tu mi chiedi chi sono io ti rispondo mi annoio/le mie parole le ingoio quindi ti faccio un assolo più solo di me-.



Crush da sabato sera, alcol, disagio social insieme a chitarre distorte e urla sono gli ingredienti di questo brano che ci fa conoscere un po’ di più l’artista originario di Potenza. Un collage di momenti di vita passata e attuale in quella che lui stesso definisce come “musica liquida”.