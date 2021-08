Veronica Liberati lancia il singolo Nel cuore del mondo.

Con questo brano racconta l’obiettivo raggiunto di riuscire a stare bene con sé stessi e con gli altri.

La serenità è una conquista molto ambita e riuscire ad avere il proprio equilibrio è essenziale per la stabilità emotiva.

Il testo racconta di una ragazza che un giorno improvvisamente si alza e, guardandosi allo specchio, sente di aver raggiunto questa forza, questa soddisfazione.

Nel cuore del mondo di Veronica Liberati è un brano che mette in risalto come l’amore e la condivisione con il prossimo sono un modo per stare in pace.

“Seduti al centro del mondo / Stringimi in un’abbraccio / Insieme stiamo ballando”

(…)

“Non c’è limite all’amore”.

Nel cuore del mondo parla di tutti noi ed è un potente invito ad abbattere le barriere anche semplicemente ballando tutti insieme, in armonia ed in pace.

Veronica Liberati – Biografia

Veronica comincia giovanissima a cantare e partecipa già all’età di 12 anni a diversi concorsi canori.

Nel 2009 partecipa al programma televisivo Ti lascio una canzone su RAI 1 condotto da Antonella Clerici.

Durante le 9 puntate canta sia come singola interprete sia insieme ad importanti artisti e vince il Premio della Critica con l’interpretazione della canzone Almeno Tu nell’Universo.

Continua a partecipare come ospite alla trasmissione, prende parte per tre volte al Tour Ti lascio una canzone negli Stati Uniti ed in Canada.

Veronica Liberati nel 2012 realizza i suoi primi 3 inediti: Primo Grande Amore, Sei quello che ho e L’amore imperfetto.

E’, inoltre, la protagonista femminile del musical The Story of love, in scena a Dublino.

Nel 2019 partecipa ad Amici, condotto da Maria De Filippi, ed alla prima edizione del talent televisivo All Together Now, su Canale 5, classificandosi seconda.

Nell’estate 2019 esce il suo brano Parole e Cenere e successivamente partecipa al Festival “Cerbul de Aur” a Brasov in Romania, ed al concorso canoro internazionale “Kenga Magjike”, in Albania dove presenta il suo ultimo singolo Miracle, cantato in inglese.

Nel 2020 partecipa alla trasmissione All Together Now la Supersfida, su Canale 5, classificandosi al secondo posto.