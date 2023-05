Vergo racconta la relazione tra due ragazzi in “Lamento d’amante”

Vergo lancia il singolo Lamento d’amante, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 maggio 2023 per Oyez!. Il brano è l’inizio di un progetto corposo, che prevede la pubblicazione di diversi singoli nei prossimi mesi fino a comporre un EP con un concept che li riunisce.

Vergo torna sulle scene musicali dopo aver pubblicato nel 2022 la cover di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a Hu e CmqMartina; e il singolo Superomantico. L’uscita di Lamento d’amante anticipa la partecipazione al Rock Me Pride a Roma. L’artista si esibisce all’evento ufficiale del Roma Pride a Rock In Roma il 10 giugno 2023.

Il brano ha come tema una storia d’amore, che viene raccontata da diverse prospettive. Si tratta di una relazione tra due ragazzi: uno dichiarato e l’altro ancora in the closet. Il loro incontro è caratterizzato dal difficile rapporto tra sentimenti e identità sociale. Sessualità, libertà, stigma sociale, dramma e autoironia si intrecciano nel racconto della relazione.

Vergo affronta con intensità questa storia d’amore sofferta, evidenziando la vulnerabilità maschile. Lamento d’amante dipinge le varie sfumature sentimentali, con una visione che spazia dal melodrammatico al tragicomico.

Sotto il profilo musicale, il brano propone sonorità contemporanee. Fonde tra loro elementi provenienti dall’elettronica e dall’urban, passando per reggaeton e hyper pop. La produzione è stata curata per la prima volta da Vergo stesso, in collaborazione con Giumo (nome d’arte di Giuseppe Francesco Montemurno, giovane producer della crew Kleen Sheet).