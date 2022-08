Vergo mette tutta la sensualità dell’estate nel nuovo singolo “Superomantico”

Dopo la hit Bomba e i singoli Altrove e Demone è tornato Vergo con un nuovo singolo per l’estate 2022, Superomantico.

Fuori dal 5 agosto, il brano è stato prodotto da Dema mentre gli autori sono lo stesso Vergo, Karin Amadori, Fabio De Marco e Walter Coppola.

Il pezzo per l’estate di Vergo è ricco di melodie itpop e contraddistinto da un sound romantico e mediterraneo.

Nel testo l’artista parla di una storia d’amore che segue la durata dell’estate e purtroppo, come la bella stagione, si conclude. Al centro del pezzo non tanto il motivo della fine quanto il desiderio che la tensione emotiva, l’attesa, la speranza che un’altra notte possa ripetersi.

Lo stesso Vergo racconta così Superomantico…

“Superomantico è un brano liberatorio per me, e vuole esserlo anche per chi ascolta. Il messaggio infatti é proprio quello di godere di ogni tensione amorosa e erotica, con romanticismo.“

Qui a seguire il video, diretto da Rodolfo Gusferoli, testo e audio del pezzo.

Vergo Superomantico testo e audio

Con te

ci starei anche stasera

dolce

quella tensione che a volte ci lega

non ho voglia di pensare

come finirà l’estate

Dale amunì, dale amunì

E ti muove magico, lento

ritmo delicato

e ti muove

senti il tuo corpo libero

dò di matto

e lo so che questo segreto

da vivere è complicato

è più facile quando si sta sulle rive del reggaeton

Con il caldo che fa

superomantico

la tua voce che sa

di neomelodico

tu mi stringi all’alba

e lo fai per l’ultima volta Bebe

con un bacio che sa

sa di te

Ti voglio

ancora

superomantico

7mila onde, la marea

un giro di boa sulla schiena

alla luce non si può

mezzanotte e io ci sto

e lo so che questo segreto

da vivere è complicato

è più facile quando si sta sulle rive del reggaeton

Assaporo l’ultima

l’ultima notte per noi

prima che lo dica

e lo so, io lo so, io lo so

Assaporo l’ultima

l’ultima notte per noi

prima che lo dica

e lo so, io lo so, io lo so

Con il caldo che fa

superomantico

la tua voce che sa

di neomelodico

tu mi stringi all’alba

e lo fai per l’ultima volta Bebe

con un bacio che sa

sa di te

Ti voglio

ancora

superomantico

Ti voglio

la luna

superomantico